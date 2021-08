Le Bootleg Fire historique de l’Oregon est désormais contenu à 84% mais a brûlé plus de 400 000 acres ⋆ .

Le vicieux incendie de bootleg de l’Oregon était contenu à 84% mardi, mais ne devrait pas être complètement éteint avant octobre.

Près de 1 900 pompiers continuent de lutter contre l’incendie d’environ 4 semaines, au milieu d’une cinquantaine d’autres petits incendies de forêt qui ont éclaté dimanche, selon le New York Times.

“Nous dépendons des conditions météorologiques pour assurer notre succès”, a déclaré Al Nash, un porte-parole travaillant avec les pompiers. « Il reste une vulnérabilité car nous nous attendons à un temps chaud, sec et venteux. »

L’incendie de Bootleg a été déclenché par la foudre et a brûlé pendant près d’un mois, consommant plus de 400 000 acres de terres, selon InciWeb. Le plus grand incendie de forêt du pays risque de s’étendre à un rythme plus rapide avec des températures au milieu des années 90 mercredi et des vents pouvant atteindre 20 mph.

