Le bordel avec les anti-vaccins explose : “C’est un égoïsme fou”

Et, comme on pouvait s’y attendre, il a finalement explosé. La polémique des vaccins ou plutôt des anti-vaccins copiés à la demi-journée des 30 franchises d’une NBA qui a vu son image sur le terrain, non pas tant en raison de la liberté qu’elle laisse à ses joueurs de décider d’inoculer ou non, mais en raison de l’obligation envers le reste de son personnel (des arbitres et des employés d’équipe aux travailleurs au tribunal en tant que personnel de télévision) à se faire vacciner et à ne pas imposer ce mandat aux joueurs. Selon un rapport détaillé sur ESPN, Cela a créé une animosité envers l’institution elle-même.

« Tous ceux qui sont vaccinés devraient être en colère contre ceux qui ne le sont pas. Ne pas obliger les joueurs à être vaccinés, ça craint», déclare Baxter Holmes, journaliste ESPN, un entraîneur adjoint vétéran. « Pour moi, c’est un problème. Parce que mes parents sont très malades et que je suis en contact étroit avec ces gars-là et je détesterais ramener ça à la maison et voir mes parents mourir », a déclaré un entraîneur poids lourd de la Conférence Ouest à ESPN.

“Les joueurs doivent avoir les mêmes standards que nous. C’est une maladie qui ne fait pas la différence entre un joueur et un membre du staff », poursuit un entraîneur de force et de conditionnement pour l’une des grandes équipes de la NBA.

Parmi les joueurs nommés, les quatre qui ont reconnu publiquement ne pas avoir été vaccinés et refusent de le faire : Kyrie Irving, Bradley Beal, Andrew Wiggins et Jonathan Isaac. Le premier n’a pas pu être en personne lors de la présentation des Brooklyn Nets en raison des lois qui prévalent dans l’État de New York et qui empêchent toutes les personnes qui n’ont pas reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus de se réunir dans des zones fermées, que de date a infecté 42,9 millions d’Américains et causé 688 000 décès.

Le reste, s’ils y assistaient. Beal invoque des “raisons personnelles” pour ne pas avoir le vaccin, mais ouvre une porte pour se faire l’injection : “Je vais y réfléchir, c’est sûr. J’en discuterai avec ma famille et nous prendrons la décision que nous pensons être la meilleure pour nous., comme le reste du monde ». Le gardien des Wizards assure qu’une grande partie de sa famille est déjà vaccinée.

“Egoïsme fou”

“Il ne parle que d’égoïsme fou. Mais la NBA est composée d’êtres humains et on voit la même chose dans le grand public », commente un directeur général à propos du conflit avec les anti-vaccins. Selon la Ligue, 90% des joueurs sont déjà protégés avec un vaccin qui minimise les visites à l’hôpital en raison d’une maladie qui a stoppé le monde en mars 2020.”Les gens pour la plupart ne vont pas à l’hôpital s’ils ont été vaccinés», déclare Heather Scobie, épidémiologiste au CDC (Center for Disease Control and Prevention).

“Les gens veulent dessiner la question comme une décision de santé personnelle, mais ce n’est pas le cas : c’est une décision de santé publique”, poursuit le préparateur physique en chef de la Conférence de l’Ouest. “La Ligue donne la priorité à la vie des joueurs sur la nôtre. Il ne veut forcer personne à se faire vacciner s’il se sent mal à l’aise avec cela, mais cela devrait être une norme obligatoire à tous les niveaux plutôt que d’en autoriser une et d’en forcer les autres », reflète un autre membre du staff technique de la NBA.

“Je n’ai plus d’énergie”

Parmi les protagonistes de non, le plus combatif est Andrew Wiggins. « Mon dos est contre le mur. Je continuerai à me battre pour ce en quoi je crois, que je sois vacciné ou non. Ce qui est correct pour une personne ne l’est pas pour une autre et vice versa », dit-il. Une décision que l’attaquant des Golden State Warriors, qui a demandé une exemption pour des raisons religieuses qui a été refusée, peut coûter très cher. À compter du 13 octobre, lorsque la nouvelle loi sur la santé entrera en vigueur à San Francisco, vous ne pourrez plus assister à aucun type d’activité qui se déroule à l’intérieur si vous n’êtes pas vacciné. De cette façon, il ne pourra jouer aucun match des Warriors à domicile, en plus de se soumettre à des contrôles sanitaires stricts lorsqu’il joue à l’extérieur et de rester isolé de ses coéquipiers dans les repas, les avions, les réunions dans les autres pavillons… Son absence dans les duels du Chase Center (41 des 82 en phase régulière), ils signifieraient une perte de 350 000 $ par nuit d’absence pour un total de pertes pouvant atteindre 15,8 millions.

« C’est très inquiétant pour tous les acteurs », confie un deuxième directeur général qui, comme le reste des patrons des 30 franchises, a tout fait (façon pacifique et coercitive) pour convaincre les négationnistes : entretiens avec des scientifiques, avis de l’argent qui peut aller dans les limbes pour ne pas jouer les playoffs, l’inconfort des contrôles quotidiens, l’apparition de protocoles plus stricts… Rien. L’eau. “Je suis à court d’énergie à essayer de convaincre quelqu’un de se sauver lui-même et ses proches”.

“Je sais que je serai là tous les jours quoi qu’il arrive et je serai simplement présent pour mes coéquipiers en tant que l’un des chefs d’équipe et je serai là pour la croissance de ma tribu en dehors du terrain”, souligne-t-il via Zoom Irving. Le meneur de jeu, à l’honneur après avoir assuré que la terre est plate, fait partie des acteurs qui mettent à l’abri des idées complotistes, selon Rolling Stone, qui pointent vers un super design pour contrôler la population noire par le biais d’un vaccin et d’un superordinateur pour suivre le plan de Satan. Moderna servirait à introduire une puce de contrôle, selon eux.

“Je ne mettrai pas leur vie en danger”

Le dernier du quatuor est Jonathan Isaac. L’attaquant d’Orlando Magic, très proche du fondamentalisme chrétien, a déjà défrayé la chronique après être resté en marge du reste de ses coéquipiers dans la lutte sociale qui s’est développée dans la bulle floridienne. Isaac dit qu’il n’est pas contre les vaccins ou la science et qu’il n’a pas pris sa décision en étudiant l’histoire des Noirs ou en regardant des vidéos de Donald Trump. Vous n’êtes tout simplement pas à l’aise avec le vaccin en ce moment. “J’ai eu COVID et j’ai une certaine crainte que le vaccin puisse avoir un effet indésirable“, Expliquer.

Tout ce démenti a été répondu par des membres importants de la Ligue. «Je ne suis pas en colère contre les gens qui disent qu’ils doivent faire leurs recherches. Mais j’ai beaucoup de gens dans ma famille avec qui je passe du temps. Je ne mettrai pas leur vie en danger. Quand j’étais enfant, j’ai dû me faire vacciner toute ma vie », raconte Damian Lillard. « J’ai fait de mon mieux pour moi-même et pour que ma famille soit protégée. Je suis vacciné. C’était la meilleure décision pour être sûr. Je ne suis pas médecin et je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais J’ai des enfants et en ce moment je sais que je garderai ma famille en sécurité» conclut Giannis Antetokounmpo, double MVP NBA et champion avec les Milwaukee Bucks du ring la saison dernière.