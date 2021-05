Le Borussia Dortmund accable Kiel sans Haaland

01/05/2021 à 23:19 CEST

Marc Zapater

Victoire écrasante pour 5-0 pour lui Borussia Dortmund, mis en scène par Edin Terzic, dans le Parc Signal Iduna dans la demi-finale de coupe d’Allemagne, la DFB Pokalui, devant un pauvre Holstein Kiel. La première partie de la réunion a suffi pour Borussia Dortmund clôturera la demi-finale de la coupe d’Allemagne avec une puissante «petite main»; et démontre une énorme supériorité sur un timide et désarmé Kiel.

Borussia Dortmund

Hitz; Piszczek (Morey 62 ‘), kanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, E. Can (Delaney 62 ‘); Reyna (Brandt 46 ‘), Reus (Reinier 62’), Sancho; et danger

Holstein Kiel

Dähne; Dehm (Neumann 46 ‘), Wahl, Lorenz, Komenda; Bartels (Mees 69 ‘), Lee Jae-Sung (circonférence 76’), Meffert, Hauptmann, Reese (Porath 46 ‘); et Serra (Arslan 30 ‘)

Buts

1-0 M.16 Reyna, 2-0 M.23 Reyna, 3-0 M.26 Reus, 4-0 M.32 Hazard, 5-0 M.42 Bellingham

Arbitre

Christian Dingert. TA: Hauptmann (37 ‘), Lorenz (86’)

Un double de reine Dans les vingt premières minutes du match, il a ouvert la voie à la finale, suivi de buts de Reus, Risquer Oui Bellingham, qui a rejoint le groupe de notation. le Dortmund il n’a eu aucun problème offensif malgré le jeu de Erling Haaland, absent du match de coupe en raison de problèmes musculaires.

Déjà dans la deuxième partie, avec l’éléminatoire déjà décidé avec le Borussia Dortmund avec la passe à la finale de la coupe, les noirs-jaunes sont descendus quelques marches et en seconde période le gardien visiteur, Thomas Dahne, respira plus facilement quand il vit que l’équipe de Terzic ne pouvait plus introduire de but au fond du filet des “cigognes”.

La joie de la victoire a été aigrie par la blessure de Matthieu Morey. L’arrière droit espagnol a quitté le terrain sur une civière et a été transfert à l’hôpital pour blessure au genou qui a souffert pendant le match, dont il n’a passé que douze minutes sur le terrain après être entré à la 62e minute pour remplacer Lukasz Piszczek.

La grande finale de la DFB Pokal, dont le Borussia Dortmund partie comme favori, le jeudi prochain, le 13 mai au stade olympique de Berlin contre le RB Leipzig, mis en scène par Nagelsmann qu’il a réussi à surmonter en 1-2 à Werder Bremen dans une réunion qui a été décidée dans le temps supplémentaire.