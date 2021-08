Le Borussia Dortmund cible l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi avant la fermeture de la fenêtre de transfert .

Callum Hudson-Odoi a trouvé le temps de jeu très difficile à trouver sous Thomas Tuchel (Photo: .)

Le Borussia Dortmund envisage une décision pour l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Hudson-Odoi n’a pas encore figuré cette saison sous la direction de Thomas Tuchel, mais il est entendu que les Blues veulent garder le joueur de 20 ans qui peut jouer sur les deux ailes et comme arrière.

L’équipe allemande a perdu son compatriote international anglais Jadon Sancho cet été après avoir scellé un transfert de 73 millions de livres sterling à Manchester United et bien qu’ils aient déjà fait venir l’ailier néerlandais Donyell Malen du PSV Eindhoven, ils restent désireux d’apporter une autre option large.

Il est entendu que Dortmund n’est pas rebuté par la position de Chelsea selon laquelle ils veulent garder Hudson-Odoi cet été, et poussera plus loin pour obtenir l’accord avant la fermeture de la fenêtre de transfert mardi, selon le Guardian.

On pense que le diplômé de l’Académie Hudson-Odoi est ouvert à un déménagement à Dortmund si cela signifie qu’il peut avoir plus d’opportunités de jouer au football régulièrement. Il suivrait des joueurs comme Sancho, Jude Bellingham et Reiss Nelson qui ont tous déménagé en Allemagne pour jouer au football senior de plus haute qualité.

S’exprimant plus tôt cette semaine, le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que Hudson-Odoi devrait rester et se battre pour sa place à Chelsea cette saison.

Dortmund a perdu Jadon Sancho contre Manchester United plus tôt cet été (Photo: .)

«Il y a toujours place à l’amélioration ici à l’entraînement. Il est difficile d’affirmer qu’il a besoin d’un temps de jeu régulier pour améliorer son niveau. En même temps, il ne s’agit pas seulement de laisser partir les joueurs. Si nous voulons participer à toutes les compétitions, c’est aussi une question de chiffres”, a-t-il déclaré.

« Vous avez besoin d’une équipe de 20 à 21 joueurs. J’ai le sentiment que Callum a décidé de se battre pour sa place ici. Il a fait une très bonne pré-saison. La porte est toujours ouverte pour se faufiler. Pour le moment, il n’y a pas de prêt.

Chelsea compte déjà une abondance de joueurs larges tels que Chsitrian Pulisic et Hakim Ziyech, tandis que le duo allemand Timo Werner et Kai Havertz peut également y jouer.

Ailleurs, les Bleus devraient signer le défenseur international français Jules Kounde de Séville avant la fermeture de la fenêtre après avoir vendu Kurt Zouma à West Ham pour 29,8 millions de livres sterling samedi.



