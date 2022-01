Le Borussia Dortmund cible l’attaquant lié à Liverpool, Karim Adeyemi, pour remplacer Erling Haaland, le Norvégien très demandé étant donné la date limite pour décider du transfert avec le Real Madrid et Barcelone dans la chasse

La starlette allemande liée à Liverpool, Karim Adeyemi, serait le candidat le plus susceptible de remplacer l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland dans la fenêtre de transfert de janvier.

Il est également affirmé que la star norvégienne a reçu une date limite pour décider de son avenir avant le 31 janvier, au milieu des rumeurs selon lesquelles il devrait rejoindre Barcelone ou le Real Madrid.

GETTY

Adeyemi est la propriété la plus chaude d’Europe après avoir marqué 10 buts pour le RB Salzbourg cette saison

Selon le média espagnol Marca, le Borussia Dortmund a considéré l’international allemand et la star montante Adeyemi comme le remplaçant parfait de Haaland, si le Norvégien partait pour l’Espagne cette fenêtre de transfert.

Le joueur de 19 ans est devenu le plus jeune buteur de l’équipe nationale allemande en octobre et a déchiré la Bundesliga autrichienne avec le Red Bull Salzburg cette saison.

Son record de 14 buts et deux passes décisives en 17 matches de championnat, plus trois buts et deux passes décisives en six matches de Ligue des champions cette saison, ont suscité un regain d’intérêt de la part des meilleurs clubs européens.

En réponse, le directeur sportif du RB Salzburg, Christoph Freund, a déclaré en octobre : « Karim finira la saison avec nous, c’est clairement le plan. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver si Karim ne termine pas la saison avec nous.

Cependant, la starlette allemande est consciente des opportunités au-delà de Salzbourg. S’exprimant récemment à la suite de rumeurs d’un départ d’Autriche, Adeyemi a déclaré : « Ces dernières années, de nombreux jeunes joueurs ont mûri à Salzbourg, puis ont rejoint les meilleurs clubs du monde.

GETTY

Haaland a joué pour le RB Salzburg entre 2019 et 2020

GETTY

L’attaquant né à Leeds a marqué 19 buts en 16 apparitions avec le Borussia Dortmund cette saison

«Je pense à Erling Haaland, mais aussi à Sadio Mane et Naby Keita de Liverpool. Évidemment, j’ai aussi cet objectif. J’aimerais que la prochaine étape de ma carrière soit dans un club de haut niveau.

Il y avait de fortes rumeurs selon lesquelles Liverpool faisait partie des clubs pourchassant l’attaquant, mais des rapports suggèrent maintenant que Liverpool n’a pas réussi à sécuriser le joueur de 19 ans.

Et il est probable qu’il suivra les traces de l’homme qu’il est appelé à remplacer, à la place.

GETTY

Le héros culte de Liverpool, Sadio Mane, a rejoint les Reds après s’être fait un nom au RB Salzbourg et à Southampton

GETTY

L’avenir d’Adeyemi ne fait que s’améliorer depuis qu’il a fait ses débuts seniors pour son pays lors des éliminatoires de la Coupe du monde, marquant le 6e but lors de la défaite 6-0 contre l’Arménie

Haaland a rejoint le Borussia Dortmund en provenance du RB Salzbourg il y a deux ans, signant jusqu’en juin 2024. Cependant, le contrat du Norvégien spécifiait qu’après deux ans, il serait éligible pour discuter d’un départ de la formation allemande.

Le joueur de 21 ans en demande aurait eu des entretiens informels avec Barcelone et le Real Madrid, avec un transfert en Espagne le plus probable – mais les rapports en Espagne affirment que Haaland a été informé qu’il devait régler un changement avant le 31 janvier. si cela doit arriver.

Avec le Real Madrid hors de course pour le défenseur sortant de Chelsea Anton Rudiger, et Barcelone étant prêt à dépenser dans la fenêtre de transfert, les 75 millions d’euros d’Erling Haaland [£62.6m] le prix à payer via une clause libératoire n’entravera pas sa chance de quitter le club.

Si Haaland parvient à battre la montre pour s’assurer un transfert en Espagne, Adeyemi espère pouvoir suivre le chemin de son ancien coéquipier.

