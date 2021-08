Le Borussia Dortmund égale le Bayern en première

in

19/08/2021 à 18h00 CEST

Le Borussia Dortmund de Marco Rose a commencé la saison en pleine forme : battu l’Eintracht Francfort (5-2) et compte sept victoires consécutives lors du premier match de la saison en Bundesliga. Avec un doublé d’Erling Haaland, auteur de cinq buts lors des deux premiers matchs de la saison, L’équipe du Signal Iduna Park a égalé le record du Bayern München.

Les Bavarois, qui dominent d’une main de fer la Bundesliga depuis la saison 2012/13, étaient la seule équipe capable de remporter les sept premiers tours consécutifs de Bundesliga (de 2012 à 2018). Avec la victoire de Dortmund, la marque a été égalée et la saison prochaine, il aura l’occasion de le surmonter s’il gagne également la première.

7 – @BlackYellow s’est imposé lors de la première journée de Bundesliga pour la 7e saison consécutive, égalant le record détenu par le Bayern Munich (7 de 2012 à 2018). Rêver. #BVBSGE pic.twitter.com/z9Zo0CwN9N – OptaFranz (@OptaFranz) 14 août 2021

Jusqu’au moment, la victoire lors des débuts du Borussia Dortmund est encore anecdotique : le Bayern a remporté toutes les éditions de la Bundesliga au cours des huit dernières années et est le grand favori pour répéter le titre, déjà avec Julian Nagelsmann sur le banc.

Erling Haaland, l’arme principale de Marco Rose

A 21 ans, l’attaquant norvégien s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs continentaux. A marqué cinq buts lors des deux premiers matches officiels de la saison 2021/22 et enregistre plus d’un but par match sous le maillot du Borussia Dortmund– A marqué un total de 61 en 61 apparitions depuis sa signature à l’hiver 2020.

L’attaquant est le principal bastion offensif de Marco Rose et l’un des joueurs les plus importants du plateau aux côtés de Marco Reus., qui a également vu la porte en première de championnat et entame sa dixième saison au Borussia Dortmund.