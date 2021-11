Le Borussia Dortmund élabore un plan pour protéger Erling Haaland

15/11/2021 à 18:06 CET

Artur Lopez

Été après été le nom de Erling Braut Haaland elle résonne dans les rédactions comme une future possibilité des grands clubs européens. Pourtant, il y a déjà deux marchés estivaux consécutifs que le géant norvégien reste au Borussia Dortmund. Et il semble, Il pourrait encore prolonger sa carrière au sein de l’équipe Tremonia pendant quelques années.

Et c’est que selon le média allemand Bild, dans les bureaux du Signal Iduna Park ils travaillent au coup par coup sur un plan pour fidéliser leur franchise player. La feuille de route aboutirait au renouvellement de la star nordique, sous condition d’un changement de sponsor. Actuellement, Haaland est lié à Nike, et un accord avec Puma, la marque qui habille le Borussia, apporterait plus d’avantages économiques à l’équipe noir-jaune. Cependant, le résultat final de ce plan n’arrivera qu’en janvier. Le devant ne jouera plus pour Dortmund avant 2022 en raison de sa blessure aux fléchisseurs de la hanche, la plus longue de sa carrière éphémère.

30 millions d’euros par saison

Quoi qu’il en soit, dans le club allemand, ils devront se gratter les poches s’ils veulent protéger le vaisseau amiral de l’équipe, une machine à battre des records précoces qui semble être un digne successeur de Cristiano et Messi. Les médias allemands cryptent le Les demandes de Haaland de signer un nouveau contrat, à la fois avec le Borussia et le reste des clubs intéressés par sa signature, à 30 millions d’euros par an.

Le mieux payé de l’histoire du Borussia Dortmund

L’entité allemande ne peut pas faire face à de telles revendications salariales d’une monnaie d’échange difficile comme Mino Raiola, l’agent du joueur. Même comme ça, l’offre de renouvellement hypothétique ferait de toute façon de Haaland le footballeur le mieux payé de l’histoire du club. Le journal Bild fait état d’une offre qui oscillerait entre 16 et 18 millions d’euros par saison.