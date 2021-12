Le Borussia Dortmund est prêt à résilier l’accord de prêt avec Reinier dans la fenêtre d’hiver – rapport

Selon un rapport du média allemand BILD, le Borussia Dortmund serait disposé à rompre rapidement les liens avec Reinier Jesus. Le joueur a été limité à seulement 10 apparitions cette saison, la plupart venant du banc, et n’a pas été en mesure de percer dans la rotation de Dortmund depuis son arrivée il y a 18 mois. Le prêt entre le Real Madrid et Dortmund devait durer 2 ans, mais les trois parties semblent désormais heureuses de se terminer plus tôt.

Le père de Reinier Jesus s’est entretenu avec l’AS plus tôt cette saison, expliquant leur frustration face au club allemand et le désir de Reinier de retourner en Espagne. Le Brésilien a eu des liens doux avec une grande variété de clubs, dont Getafe, Espanyol, Newcastle United et Benfica. Ces derniers, Benfica, sont entraînés par Jorge Jesus, qui était le manager de Reinier à Flamengo et l’entraîneur qui l’a promu pour la première fois au niveau professionnel à l’âge de 17 ans.

Après avoir précédemment écarté tout départ, Dortmund semble désormais être ouvert aux départs de Reinier et d’Axel Witsel afin de faire de la place sur leur masse salariale pour certaines signatures de janvier. Hakim Ziyech de Chelsea et Zakaria de Gladbach sont tous deux des cibles pour janvier. Si Ziyech était sécurisé, cela signifierait encore moins de temps de jeu pour Reinier Jesus et il aurait presque certainement obtenu l’approbation de sa demande de départ pour un autre club. A bientôt 20 ans, tout espoir n’est pas perdu pour Reinier Jesus mais il a besoin de trouver un club où il aura des minutes importantes et pourra se concentrer sur son développement.