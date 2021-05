Le Borussia Dortmund présente son nouveau kit de saison … sans Haaland

21/05/2021 à 10h41 CEST

Au milieu de toutes les rumeurs sur l’avenir de certaines stars mondiales, les clubs poursuivent leur activité quotidienne et l’un d’eux est la présentation des nouveaux kits pour la saison prochaine. Au tour de la Borussia Dortmund, le club allemand a décidé de présenter le nouveau maillot avec différents joueurs de l’équipe, mais sans Erling Haaland.

Le Norvégien est l’un des principaux objectifs du FC Barcelone cet été, en plus d’autres clubs qui rêvent du jeune buteur de Dortmund.

Des images de Haaland jouant avec le Borussia la saison dernière apparaissent dans le spot de présentation du nouveau maillot “ All for Dortmund ”, mais aucun du Norvégien avec le nouveau maillot jaune que l’équipe portera la saison prochaine. Il n’y a pas non plus une autre des stars sur lesquelles diverses équipes s’interrogent, comme l’Anglais Jadon Sancho.