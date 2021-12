Le Borussia Dortmund presse Haaland de décider de son avenir

21/12/2021 à 11:52 CET

Les responsables du Borussia Dortmund, dégoûtés par les rumeurs incessantes sur l’avenir de leur star Erling Haaland, faire pression sur l’attaquant norvégien par l’intermédiaire de son représentant Mino Raiola pour définir son avenir immédiatement et clarifier s’il continuera ou non une autre année au Signal Park Stadium.

Selon As, il y a eu il y a quelques jours une rencontre entre Hans-Joaquim Watzke, directeur exécutif du Borussia Dortmund, et Raiola au cours de laquelle, loin de rapprocher les positions, tout est resté ouvert. D’où Dortmund forcera un nouveau match sous peu pour recevoir une réponse à ces questions : ils veulent que Haaland décide maintenant s’il continue une année de plus à Dortmund ou quitte le club ; et dans ce cas, décidez quelle sera cette équipe cible.

Le Borussia veut que Haaland continue un an de plus, Bien que selon certaines sources ses dirigeants soient parvenus à un accord verbal avec Mino Raiola pour faciliter son départ à l’été 2022. Pour parvenir à ce changement de stratégie, les dirigeants du club allemand sont disposés à proposer un salaire galactique à l’attaquant norvégien, environ 14 millions d’euros nets. En retour, une clause fixe serait convenue en échange de laquelle Haaland changerait de club, oui ou oui, à l’été 2023.

Madrid veut qu’il reste… un an de plus

Le Real Madrid recevrait volontiers ce pacte Eh bien, les plans de Florentino Pérez pour l’été prochain incluent la fermeture de l’arrivée de Kylian Mbappé. Une fois l’actuel attaquant du PSG lié, le moment viendrait d’essayer de signer Haaland comme futur remplaçant de Karim Benzema.

Cela ne signifie pas que le Real Madrid est exclu d’une éventuelle candidature à l’été 2022, et Hans-Joaquim Watzke lui-même l’a révélé. Dans l’entité blanche, ils espèrent que les bonnes relations qu’ils entretiennent avec le Borussia leur permettront de mettre le chat à l’eau, tout en Le Barça joue la carte de l’excellente harmonie entre le président Joan Laporta et le représentant Mino Raiola.

La compétition du PSG, United et City

Un autre facteur est la concurrence du PSG, une fois que l’équipe de France peut perdre Kylian Mbappé, Même si le handicap de l’équipe parisienne est que leur projet sportif, corseté en Ligue 1, n’est pas aussi puissant que celui que le Barça, le Real Madrid et surtout les clubs anglais de Manchester peuvent présenter à moyen terme.

United et City, en raison de leur potentiel sportif et économique, sont les grands prétendants à la Premier League comme vitrine de premier plan pour l’assaut de la Ligue des champions, un défi que les deux clubs ont en suspens, en particulier les « Blues » de Josep Guardiola.

Comme assure que la clause de 75 millions pour permettre le départ de Haaland ne serait pas telle, mais un pacte verbal pour faciliter son départ, après que MIno Raiola a clôturé l’arrivée d’Erling au Borussia dans d’excellentes conditions : 20 millions d’euros plus 22 autres en commissions, 14 pour Raiola lui-même et 8 pour le père du joueur.