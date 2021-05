Le Borussia Dortmund se prononce sur l’avenir de Haaland et Sancho

05/10/2021

Le Borussia Dortmund a toujours été connu pour sa capacité à repérer les jeunes talents. Des joueurs comme Aubameyang, Ousmane Dembélé ou Pulisic ont explosé dans leurs rangs pour laisser plus tard un gros profit dans les caisses du club. Erling Haaland et Jadon Sancho sont désormais les étoiles les plus brillantes du ciel borussien, il est donc inévitable qu’ils se retrouvent au centre des grands clubs du Vieux Continent.

Haaland et Sancho ont longtemps été tentés par d’autres clubs, donc du haut du Borussia Dortmund, ils ont voulu clarifier la situation actuelle des deux joueurs.

Jadon Sancho, un adieu inévitable

Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, a laissé entendre que cela pourrait être la dernière saison de Jadon Sancho au club allemand. “L’année dernière nous avons fait un gentlemen’s agreement avec Jadon, il sait qu’il peut partir sous certaines conditions“La saison dernière, Manchester United était le club le plus intéressé par leur situation.

Comme cela a été suggéré lors du marché des transferts passé, Le Borussia Dortmund serait prêt à laisser partir l’ailier anglais pour un montant proche de 100 millions d’euros. Une somme effrayante, mais ses records et sa future projection en valent la peine. À 21 ans, il a inscrit 14 buts et 18 passes tout au long de cette saison.

Conserver Haaland, objectif prioritaire pour la saison prochaine

Erling Haaland, la grande star de l’effectif, n’aura pas si facile sa sortie. “L’accord Sancho n’existe pas dans le cas de Haaland“Le club se rapproche de son départ, mais il semble que le joueur envisage de se lancer dans une nouvelle aventure loin de Dortmund.

Malgré la position de fer de Dortmund, A partir de 2022, l’attaquant norvégien aura une clause de rachat de 75 millions d’euros, beaucoup plus gérable pour les grands clubs du Vieux Continent. En raison de la profonde crise économique dans laquelle l’équipe allemande a été plongée, cette saison pourrait être essentielle pour gagner de l’argent.

Actuellement, le prix de marché de Haaland est de 150 millions. Un chiffre stratosphérique, mais les records du bélier norvégien le sont aussi. Tout au long de cette saison, il a marqué un total de 37 buts en 38 matchs. Son incidence dans le jeu ne se limite pas aux buts de forage, puisqu’il enregistre également 11 passes décisives.