Le Borussia Dortmund s’ingère dans l’offre pour Dusan Vlahovic

22/12/2021 à 17:11 CET

Les deux attaquants au meilleur présent et futur, Erling Haaland et Dusan Vlahovic, pourrait faire partie d’une opération de chaîne lors du prochain marché d’été. La star norvégienne devrait quitter l’Allemagne après cette saison. avec le Barça et le Real Madrid à l’horizon. Les deux feuilletons qui promettaient plus de guerre cet été semblent destinés à s’entremêler et à composer un gâchis encore plus grand.

Après avoir payé la clause Haaland, qui est activée à partir de juin 2022, le Borussia Dortmund ne se compliquera pas la vie et trouvera un remplacement sous garantie pour Haaland. Cet homme capable de fournir des garanties aux objectifs des Nordiques est Dusan Vlahovic, un autre extraterrestre né en l’an 2000. Récemment, l’attaquant de Fiore a égalé le record de buts de Cristiano Ronaldo en un an en Serie A, avec 33 buts, après six matchs consécutifs cadrés.

La clause de l’attaquant de Dortmund varie entre 75 et 90 millions d’euros, suffisamment pour couvrir l’intégralité du coût de la signature du Serbe. Selon le journal The Times, l’équipe Tremonia s’en prendrait à Vlahovic, déterminé à quitter la Fiorentina. Le président de l’escouade d’alto, Rocco Commisso, exigerait un 80 millions pour le pass de votre franchise player, dont le contrat expire en juin 2023.

Cependant, l’attaquant de Belgrade n’est pas la seule alternative du Borussia. La tenue que Marco Rose entraîne a également des noms moins chers et tout aussi talentueux sur sa liste comme Sébastien Haller, qui cumule dix buts en Ligue des champions et dix autres en Eredivisie, et Patrik Schick, qui compte déjà seize buts en quatorze matches de Bundesliga

Atlético et Barça, en attendant Vlahovic

Ainsi, un coq de plus s’ajoute à la plume de prétendants de Vlahovic, tous de grands clubs. En Espagne, l’Atlético de Madrid et le Barça suivent la piste. Les fabricants de matelas étaient sur le point de le signer sur le marché de l’été dernier, mais ils ont opté pour Matheus Cunha. Cependant, leur buteur, Luis Suárez, ne connaît pas son meilleur moment et son contrat expire à la fin de cette saison. Par conséquent, les rojiblancos pourraient opter pour Vlahovic. En dehors de la péninsule, Tottenham, Manchester City et la Juventus ils soupirent aussi pour le Serbe.

De son côté, Xavi Hernández serait ébloui par les dernières performances de Vlahovic selon le programme Què T’hi Jugues du SER Catalunya, mais dans le Le club du Barça considère l’opération de Haaland comme une priorité.