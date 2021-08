Le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich se partagent les points après un nul

in

13/08/2021 à 22h30 CEST

Le Mönchengladbach et le Bayern Ils ont débuté la Bundesliga par un nul lors du match d’ouverture disputé ce vendredi au Borussia-Parc. Avec ce score obtenu en fin de match, les équipes sont à égalité à un point respectivement en sixième et quatrième position.

La première partie de la confrontation a commencé d’une excellente manière pour les Borussia Mönchengladbach, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Plaidoyer d’Alassane à la 10e minute. Bayern Munich grâce à l’objectif de Robert Lewandowski peu avant la fin, plus précisément en 42, clôturant ainsi la première période avec un score de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Mönchengladbach de Adolf hutter soulagé Marcus Thuram, Jonas hofmann, Bennetts de Keanan Oui Laszlo benes pour Plaidoyer d’Alassane, Patrick Hermann, loup de Hannes Oui Florian Neuhaus, tandis que le technicien du Bayern, Julien Nagelsmann, a ordonné l’entrée de Kingsley Coman, Jamal musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting Oui Bouna Sarr fournir Leroy Sané, Serge gnabry, Thomas Muller Oui Josip Stanisic.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Lars Stindl Oui Florian Neuhaus.

Au tour suivant, le deuxième de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach jouera son match contre lui Bayer Leverkusen en dehors de la maison. Pour sa part, Bayern Munich jouera à domicile son match contre lui Eau de Cologne.

Fiche techniqueBorussia Mönchengladbach :Yann Sommer, Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Joseph Scally, Patrick Herrmann (Jonas Hofmann, min. 64), Christoph Kramer, Lars Stindl, Florian Neuhaus (Laszlo Benes, min. 90), Hannes Wolf (Keanan Bennetts, min. . .72) et Alassane Plea (Marcus Thuram, min.64)Bayern Munich:Manuel Neuer, Josip Stanisic (Bouna Sarr, min.82), Dayot Upamecano, Niklas Sule, Alphonso Davies, Leroy Sané (Kingsley Coman, min.74), Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Muller (Eric-Maxim Choupo-Moting, min.82), Serge Gnabry (Jamal Musiala, min.75) et Robert LewandowskiStade:Borussia-ParcButs:Alassane Plea (1-0, min. 10) et Robert Lewandowski (1-1, min. 42)