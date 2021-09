Le Borussia Mönchengladbach marque trois points après avoir battu Arminia Bielefeld 3-1

12/09/2021 à 21:31 CEST

Les Mönchengladbach gagné 3-1 contre Arminie lors du duel qui s’est tenu ce dimanche dans le Borussia-Parc. Les Borussia Mönchengladbach Il a abordé le match avec l’intention de tracer son score au classement après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Union Berlin. Du côté de l’équipe visiteuse, le Arminia Bielefeld n’a pas passé les tables avec un résultat de 1-1 contre le Eintracht Francfort et a eu une série de trois tirages consécutifs. Avec ce résultat, l’ensemble des Mönchengladbach est onzième, tandis que le Arminie Il est quatorzième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Mönchengladbach, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Lars Stindl à la 35e minute. L’équipe de Bielefeld a mis les tables avec un but de Masaya okugawa quelques instants avant le coup de sifflet final, à la minute 45, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Borussia Mönchengladbach, qui a profité du jeu pour franchir le filet adverse grâce à un autre but de Lars Stindl, réalisant ainsi un doublé à la 69e minute. L’équipe locale a marqué à nouveau, augmentant le score avec un but de Denis Zakaria à la 72e minute, mettant fin à la confrontation avec un score final de 3-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Mönchengladbach qui sont entrés dans le jeu étaient loup de Hannes, Patrick Hermann, Bennetts de Keanan et Plongeur Breel remplacement Jonas hofmann, Luca netz, Florian Neuhaus et Lars Stindl, tandis que les changements dans le Arminie Ils étaient Bryan lasme, Janni-Luca Serra et Florian Kruger, qui est entré pour remplacer Patrick Wimmer, Image de balise Fabian Klos et Masaya okugawa.

L’arbitre a réprimandé Joseph écaille par le Mönchengladbach déjà Robin pirater par l’équipe de Bielefeld.

En ce moment, le Mönchengladbach il reste quatre points et le Arminie avec trois pointes.

Le lendemain de la compétition, le Borussia Mönchengladbach jouera contre lui FC Augsbourg loin de chez eux, tandis que le Arminia Bielefeld devra faire face dans sa querelle contre le Hoffenheim.

Fiche techniqueBorussia Mönchengladbach :Yann Sommer, Louis Beyer, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Joseph Scally, Denis Zakaria, Florian Neuhaus (Keanan Bennetts, min.69), Luca Netz (Patrick Herrmann, min.58), Alassane Plea, Jonas Hofmann (Hannes Wolf, min. .46) et Lars Stindl (Breel Embolo, min.77)Arminia Bielefeld :Stefan Ortega, Cedric Brunner, Joakim Nilsson, Nathan De Medina, Jacob Laursen, Alessandro Schopf, Manuel Prietl, Masaya Okugawa (Florian Kruger, min.77), Patrick Wimmer (Bryan Lasme, min.71), Robin Hack et Fabian Klos ( Janni-Luca Serra, min.77)Stade:Borussia-ParcButs:Lars Stindl (1-0, min. 35), Masaya Okugawa (1-1, min. 45), Lars Stindl (2-1, min. 69) et Denis Zakaria (3-1, min. 72)