Le Borussia, pour son quatrième lancer en seulement cinq ans

21/12/2021 à 19:10 CET

Le Borussia Dortmund espère terminer son quatrième terrain au cours des cinq dernières années. La vente de Haaland est appelée à être l’opération de l’été, compte tenu des performances du joueur et de l’enchère que son agent, Mino Raiola, provoque avec l’assentiment du club. Le Borussia et l’agent ont admis qu’ils ramaient dans le même sens pour parvenir à ce que le prix du transfert du Norvégien soit élevé et qu’à l’approche de la fin de la saison le prix du joueur augmentera.

Le Borussia est devenu un club habitué à frapper des balles, puisque Haaland ne sera que le troisième ces dernières années comme il l’avait fait auparavant avec Sancho (la saison dernière), avec Ousmane Dembélé, à l’été 2018 et avec Pulisic en janvier 2019. Le l’accord du premier tour était avec les Français, qui l’ont transféré pour 135 millions d’euros à Barcelone après l’avoir acheté l’année précédente pour 35 à Rennes. Quelque chose de similaire s’est produit avec Jadon Sancho, un joueur anglais que Dortmund a acheté à Manchester City pour 8 millions d’euros et a fini par vendre Manchester United trois ans plus tard. pour 85 millions d’euros.

Le cas le plus marquant de tous est cependant celui de Pusilic, un joueur américain qui est actuellement enrôlé dans les rangs de Chelsea. Pulisic est arrivé au Borussia à l’été 2015 gratuitement de Pennsylvania Classics et quatre saisons plus tard, il a été transféré à l’équipe anglaise par 64 millions d’euros. Une prestation ronde.

Vient maintenant le cas de Haaland qui a été racheté pour 45 millions d’euros à Salzbourg et, deux saisons plus tard, est prêt à le vendre au double.

Le Borussia fait de l’or en recrutant de jeunes joueurs, en détenant des talents, puis en les vendant au plus offrant. Pour le moment, il a accumulé 284 millions en seulement trois joueurs. Et maintenant vient un autre.