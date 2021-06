Le bot Telegram qui vous alerte lorsque vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner à Madrid | La technologie

Le taux de vaccination continue imparable et des outils font leur apparition pour pouvoir être plus informé et être parmi les premiers de notre âge à recevoir les doses.

Après les doutes initiaux et l’attente des plus âgés, les générations de 50 et 40 ans disposent dans la Communauté de Madrid d’un système d’auto-citation recevoir le vaccin COVID-19. Il est possible de choisir la date et le centre de vaccination en ligne.

Depuis le 26 mai dernier, les personnes en âge de se faire vacciner (50 et 40 ans) peuvent accélérer le processus dans la région en choisissant la date et le créneau horaire une semaine à l’avance pour leur première dose de vaccin, il est également possible de choisir le point de vaccination.

La même chose se produira avec les citoyens de 30 ans, qui sont les prochains sur la liste. Grâce à ces installations, des initiatives telles que Ce bot sur Telegram qui vous aide à connaître les centres disponibles et la date à laquelle vous pouvez vous faire vacciner.

Son utilisation est très simple, il suffit d’indiquer les commandes “/ start “,” / status ” ou ” / mindate« Entre autres, pour discuter avec le chatbot et recevoir les informations dont nous avons besoin. Cela peut expliquer l’âge minimum avec lequel, pour le moment, il est autorisé de prendre rendez-vous ou les places disponibles dans chaque centre de vaccination.

D’autres fonctions intéressantes sont également la création d’abonnements ou de notifications afin que le chat nous avertisse lorsque notre tranche d’âge est disponible pour demander un rendez-vous, si nous sommes encore trop jeunes pour recevoir cette première dose.

Le rendez-vous ne peut pas être demandé par chat, c’est simplement un outil informatif qui, comme Pilar Hidalgo, un utilisateur de chatbot, le dit à Computer Hoy, “ce n’est pas un bot officiel mais il m’a donné des informations précises sur les rendez-vous disponibles sans avoir à vérifier chaque date dans l’application officielle “.

Prenez rendez-vous pour recevoir le vaccin

Pour demander un rendez-vous pour vous faire vacciner, vous devez remplir ce formulaire activé par la Communauté de Madrid. Avec la Carte Santé Virtuelle, depuis un ordinateur ou depuis n’importe quel téléphone mobile, vous devez présenter le CIPA (Code d’identification personnel autonome de la carte de santé publique), DNI / NIE ou passeport et ajoutez la date de naissance.

Avec ces données, le système vérifie que l’utilisateur est enregistré dans les bases de données de la Communauté de Madrid et il est vérifié qu’il n’y a pas de vaccin appliqué dans le Registre Unique de Vaccination (RUV). Enfin, il faut s’assurer que le citoyen est dans la tranche d’âge autorisée.

Une fois ce processus terminé, ils nous fournissent une liste de centres disponibles avec notre tranche d’âge, pour choisir le centre et la date. Lorsque vous avez déjà choisi l’un ou l’autre, un QR code est envoyé par SMS. Les jours précédents, un rappel est également envoyé avec toutes les informations et le code pour pouvoir nous identifier lors de notre arrivée au centre de vaccination ce jour-là.

Si nous savons que nous sommes dans la tranche d’âge et que nous ne pouvons pas demander le rendez-vous ou qu’il y a un échec, c’est le numéro que la Communauté de Madrid a permis (900 102 112) pour collecter les données et transférer les données au service de santé de Madrid, qui doit être chargé de fournir une solution.