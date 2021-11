Le Botafogo caresse l’ascension au prix du désespoir du basque

11/07/2021 à 23:58 CET

A Vasco da Gama-Botafogo est l’un des classiques les plus traditionnels du football brésilien. Et celle qui s’est jouée ce dimanche, dans sa version de la Serie B du Brasileirao, avait des connotations historiques : l’équipe Solitary Star a tabassé les Cruzmaltinos (0-4), elle était leader (elle a profité de la défaite de Coritiba contre el Náutico 2-1), a la promotion à jouer et, en même temps, a mis fin à toutes les options des Cruzmaltinos pour revenir dans l’élite du football brésilien.

Le 0-4, avec tant de Marc Antoine (qui a fait un doublé), Rafael Navarro et Diego Gonçalves C’est un résultat sans précédent puisqu’il s’agit de la plus grande victoire de Botafoguense au stade Sao Januario, dépassant un 0-3 en 1931.

L’équipe qui dirige Enderson Moreira, qui a basé son triomphe sur la contre-attaque, n’a besoin que d’une victoire lors des quatre dernières journées de championnat pour garantir son retour en Serie A, un an après sa relégation.

La situation de Vasco, en revanche, est désespérée. Il est neuvième et aurait besoin d’un miracle pour atteindre la quatrième position, qui est actuellement à huit points. Cela a été inutile d’être l’équipe avec l’effectif le plus cher de Serie B. Votre entraîneur, Fernando Diniz, a reconnu la situation presque irréversible.

Et dans les tribunes de Sao Januario il y a eu un moment de grande tension, avec le jet d’objets par une femme tordue très en colère qui a exprimé son malaise face à un glissement de terrain et à la fin des options de promotion.

Le Basque suit le chemin d’un autre historique, le Cruzeiro, qui restera une saison de plus (dans le cas des Mineiros, ce sera déjà la troisième) en Serie B. Les quatre positions d’ascension sont actuellement occupées par Botafogo, Coritiba, Avaí et Goiás.