Le botteur de Kent State raté mène au bad beat du football universitaire au cours de la semaine 1

Oh mec. La semaine 1 de la saison de football universitaire 2021 est terminée, mais ce bad beat pourrait rester avec les parieurs pendant un long moment.

Mettons les choses en place : Kent State a affronté Texas A&M au cours du week-end, et les Golden Flashs étaient bien sûr des outsiders contre les Aggies, classés n ° 6 – la ligne était de -29,5.

Mais avec plus de trois minutes à jouer, Texas A&M menait 41-10 et le botteur de Kent State Andrew Glass est sorti pour tenter un coup de 25 mètres, un coup de puce pour certains. S’il l’a cloué ? Kent State couvrirait si A&M manquait de temps.

De toute évidence, vous savez par le titre qu’il a raté. MAIS CE N’ÉTAIT PAS LE SEUL MANQUE !

Cela pourrait être le pire bad beat de la saison Kent State (+29,5) a juste besoin de ce FG pour couvrir de 25 mètres et il l’a raté… pic.twitter.com/QS97eqmTnw – Le réseau d’action (@ActionNetworkHQ) 5 septembre 2021

Une interception de Nico Bolden à 1:10 de la fin a ensuite conduit les Golden Flashes à descendre le terrain. Avec quatre secondes à jouer, Kent State a demandé un temps mort – peut-être que l’entraîneur connaissait l’écart? Je plaisante, il est plus probable qu’il pratiquait une situation de fin de match – et Glass s’alignait pour un 24 mètres.

DOINK.

CE N’EST PAS LE MÊME CLIP QU’AVANT KENT STATE +29.5 LES PARIEURS NE REGARDENT PAS CECI pic.twitter.com/oWjsdsFqKq – Pickswise (@Pickswise) 5 septembre 2021

Oh noooon. À tous ceux qui ont eu Kent State +29.5, désolé.

Brian Kelly a expliqué l’origine de sa blague “d’exécution” bizarre à propos de Notre-Dame et c’est toujours gênant