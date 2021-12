Le bouc émissaire d’Everton tombe sur l’épée alors que Rafael Benitez obtient le soutien de Moshiri

Everton a confirmé le départ du directeur du football Marcel Brands après qu’une réunion des directeurs de Toffees a vu le manager Rafael Benitez recevoir le « plein soutien » du propriétaire Farhad Moshiri.

Les Toffees sont en chute libre ces dernières semaines. La défaite en milieu de semaine contre Liverpool signifie que les Toffees ont perdu huit de leurs 11 derniers matches. Cela laisse les Merseysiders à seulement cinq points des trois derniers avant le match de lundi avec Arsenal.

Cela devait empirer avant de s’améliorer aussi. En effet, les supporters prévoient de manifester contre Benitez en organisant un débrayage lors du match.

Cependant, Benitez a toujours insisté sur le fait que il était l’homme pour sortir Everton de leur crise.

Et il semble que le président Bill Kenright et le propriétaire Moshiri soutiennent l’Espagnol pour bien faire les choses.

Avec seulement 1,7 million de livres sterling à dépenser cet été, Benitez a certainement de nombreuses circonstances atténuantes.

En tant que tel, et comme indiqué plus tôt dimanche, les Toffees ont confirmé dimanche soir la sortie de Brands.

Brands est employé par Everton depuis 2018, mais est l’une des nombreuses personnalités de Goodison Park à avoir fait l’objet d’un examen minutieux récemment. Malgré la signature d’une prolongation de contrat de trois ans en avril, le Néerlandais a maintenant quitté le club.

Décisions de transfert remises à Benitez

Brands a dépensé près de 300 millions de livres sterling en transferts pendant son séjour avec les Toffees. Toutes ses recrues n’ont pas réussi.

Et dans une décision clé, Benitez aura désormais la chance de façonner l’équipe comme il l’entend en janvier, Moshiri remettant toutes les décisions de transfert majeures au manager.

Dans une déclaration sur leur site officiel, Everton a confirmé la sortie du Néerlandais.

« Everton Football Club peut confirmer que Marcel Brands a quitté son poste de directeur du football », indique un communiqué du club.

« Le propriétaire et les directeurs tiennent à remercier Marcel pour le service qu’il a rendu au club au cours des trois dernières années et demie et lui souhaitent bonne chance pour son avenir.

« Un examen stratégique de la structure du football va maintenant avoir lieu, ce qui déterminera le meilleur modèle pour le club à long terme.

« En attendant, le propriétaire et le conseil d’administration continueront d’apporter tout leur soutien à notre manager, Rafa Benitez. »

Marcel Brands publie une déclaration de sortie d’Everton

Bien qu’il soit devenu le bouc émissaire d’Everton, le joueur de 59 ans a été autorisé à sortir gracieusement.

Et dans une déclaration personnelle, Brands a parlé de son « honneur » de travailler pour Everton.

« Vendredi, à la suite d’une conversation personnelle avec le président et mes collègues membres du conseil d’administration, nous avons convenu que je démissionnerais de mon poste de directeur du football et de membre du conseil d’administration du club de football d’Everton », indique le communiqué.

« Cette décision a pris du temps et de la réflexion et a été l’une des plus difficiles que j’aie rencontrées dans ma carrière.

« Le conseil d’administration et moi avons convenu qu’il y avait une nette différence dans la vision et l’orientation de ce beau club et, dans cet esprit, la décision a été prise.

«Je tiens à remercier tous les membres du club avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration au cours des trois dernières années et demie. Il y a beaucoup de gens talentueux à Everton avec une passion et un engagement énormes pour faire avancer le club, à la fois sur et en dehors du terrain.

« Je souhaite plein succès à toute l’équipe et je suis convaincu qu’il y a suffisamment de qualité pour améliorer rapidement la situation actuelle.

« Ce fut un honneur pour moi de travailler dans ce club fantastique et je souhaite à tous ceux qui sont associés à Everton le meilleur pour l’avenir. »

Cependant, il semble que Brands ne sera pas au chômage très longtemps. Le Daily Mirror affirme que le PSV aimerait le reprendre en tant que directeur général. Il était auparavant leur directeur du football pendant huit ans avant qu’Everton ne l’embarque.

