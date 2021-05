Le boulanger et la beauté: que regarder sur Netflix si vous aimez la série ABC

Amour stupide fou (Netflix)

Glenn Ficarra et John Requa ont réalisé Crazy, Stupid, Love. Il suit Cal (Steve Carell) alors qu’il réintègre la scène des rencontres après s’être séparé de sa femme, Emily (Julianne Moore). Cal demande conseil à Jacob (Ryan Gosling), qui lui apprend à devenir un homme de femme. Cependant, juste au moment où Jacob encadre Cal, le jeune homme commence à tomber amoureux de Hannah (Emma Stone) et commence à repenser ses propres philosophies sur les fréquentations.

Crazy, Stupid, Love et The Baker and the Beauty sont des comédies romantiques avec du drame. Ils tournent tous les deux autour des hommes placés dans des situations de rencontres qui sont hors de leur zone de confort. Cal n’a pas été sur la scène des rencontres depuis longtemps, donc tout est nouveau pour lui, et Daniel en sait très peu sur le monde des célébrités.

Flux Fou, Stupide, Amour sur Netflix.

Location Fou, Stupide, Amour sur Amazon.