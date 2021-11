Le bouledogue français trouve un foyer aimant après que des abus cruels de verrouillage l’ont rendu aveugle | Royaume-Uni | Nouvelles

Yogi Peanut est arrivé au sauvetage de Friends of Animals Wales si fermé que les vétérinaires et les soignants ont pensé qu’il aurait pu subir des lésions cérébrales à cause des abus qu’il avait subis. Le chien de quatre ans avait été « battu à la tête » avant que les vétérinaires ne confisquent l’animal en raison de préoccupations pour son bien-être.

Le Frenchie avait déjà perdu un œil lors d’une opération d’urgence, mais il est devenu évident qu’il aurait bientôt besoin de son autre retrait, le laissant tragiquement totalement aveugle.

Le chien effrayé a rapidement été placé en famille d’accueil par la promeneuse et pensionnaire de chiens, Emma Caskie, qui l’a aidé à reprendre confiance en lui.

L’homme de 40 ans, originaire de Crewe, a déclaré : « Il a été gravement maltraité et il n’y a aucune justification.

« Yogi n’a plus de tympans en raison d’infections chroniques non traitées et ses deux oreillettes ont subi des blessures qui ont laissé de graves cicatrices et des hématomes qui laisseront ses oreilles plates en permanence, et ont des lésions à la colonne vertébrale qui pourraient le laisser paralysé à l’avenir.

« Que quelqu’un l’ait maltraité comme il l’a fait est tout simplement horrible. »

Après que Yogi se soit fait enlever l’autre œil, lui et Emma ont développé un lien et une façon de communiquer incroyables à travers une série de sons aigus et de clics.

Et après quelques mois de rééducation, Emma a décidé que Yogi avait déjà trouvé sa maison pour toujours.

Elle a déclaré: «J’ai déjà accueilli des chiens aveugles et handicapés et ils sont partis dans des maisons incroyables. Mais avec Yogi, il a choisi de rester avec moi.

« Je pense que parce qu’il est devenu avec un œil et une vision limitée, il a réussi à naviguer dans ma maison maintenant, alors quand il a perdu son deuxième œil, il était habitué à ma voix et il connaissait les claquements particuliers de mes doigts.

« Quand il a cessé de broncher lorsque je l’ai touché, j’ai su qu’il reconnaissait mon odeur et s’est vraiment installé dans mon environnement.

« Je pensais que si je le déracinais à nouveau, cela lui causerait tellement de stress à cause de ses sens limités. Je ne voulais plus lui faire subir de traumatisme et il en a assez vécu.

Yogi vit maintenant avec Emma et son bouledogue français, Milo, le chat du Bengale, Meatloaf et deux chiens adoptifs, un Shar Pei appelé Wrinkles et un Frenchie appelé Dennis – qui sont tous deux à la recherche d’un foyer.

Emma a ajouté : « Je pourrais tous les garder facilement. En tant que propriétaire d’accueil, vous devez les traiter comme s’ils étaient votre chien et les aimer comme s’ils étaient votre chien, car vous y mettez tellement que si vous ne le faisiez pas, vous n’obtiendriez pas le meilleur résultat pour eux. ou apprenez à les connaître le mieux possible pour leur trouver la maison idéale.

« Vous savez toujours que le but est de trouver la meilleure maison pour eux. C’est vraiment difficile de les garder parce que vous savez que c’est un espace dont une autre famille d’accueil pourrait potentiellement avoir besoin, mais je pense que Yogi a besoin de cet espace donc il restera avec moi aussi longtemps qu’il profitera de sa vie.

« Il est très réconforté par les autres chiens qui viennent en famille d’accueil et les utilise comme oreiller. « Il fait partie de la meute maintenant et c’est juste une âme vraiment douce. »

Yogi a été nominé pour un prix Naturo Superdog le mois dernier dans la catégorie ‘Survivor’, et ce mois-ci, il est en lice pour Rescue Pet of the Year pour Animal Star.

Il a même rencontré la présentatrice de télévision Clare Balding au DogFest North en septembre, qui était «horrifiée» par ce que le petit chiot avait vécu.

Emma fait du bénévolat pour des sauvetages depuis l’âge de 13 ans et a accueilli près de 150 chiens dans sa propre maison.

