Le boulon de Manchester United, cassé

29/10/2021 à 16h38 CEST

Manchester United de Solskjaer traverse une crise sportive évidente: Après un début de saison 2021/22 avec plus d’ombres que de lumières, l’équipe a succombé (0-5) à Liverpool à Old Trafford dans l’une des victoires les plus historiques du championnat britannique. Avec la défaite, l’équipe n’a laissé sa cage inviolée qu’une seule fois et est la deuxième équipe à avoir encaissé le plus de buts (34) au cours de cette période..

Les Diables Rouges, qui faisaient partie des candidats fermes en Premier League et Ligue des Champions avec les arrivées de Jadon Sancho, Raphael Varane et surtout Cristiano Ronaldo, c’est l’équipe qui a réussi à laisser son but invaincu le moins de fois (1) lors de ses 20 derniers matches officiels, devant Newcastle (3), Southampton (4), Leicester City (4), Crystal Palace (4) et Burnley (4).

L’équipe britannique est également le deuxième club britannique à avoir encaissé le plus de buts au cours de cette période avec un total de 34 buts.. Seul Newcastle United, devenu le club le plus riche du monde avec l’arrivée du fonds d’investissement qatari, a signé un pire bilan : a encaissé 37 buts lors de ses 20 derniers matchs officiels.

En remorque de City, Chelsea et Liverpool

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont commencé comme l’un des prétendants à la Premier League après avoir terminé deuxième la saison dernière et signé un bon été d’ajouts aux côtés de Manchester City, Chelsea et Liverpool. La réalité est cependant bien différente : avec quatre victoires, deux nuls et trois défaites, ils sont en septième position avec 14 unités et à huit du leader actuel..

L’équipe rouge de Manchester faisait également partie des grands aspirants à remporter la Ligue des champions aux côtés d’autres clubs autoritaires comme Manchester City, Liverpool, le PSG, le Bayern ou Chelsea, champions actuels.. Sa défaite en Suisse et les performances améliorables en Premier League lui ont fait perdre de la vitesse dans les pronostics.