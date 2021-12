Le bouquetin 35 monte de 0,34% et s’accroche aux 8 400 entiers

23/12/2021 à 09:22 CET

PE

Le bouquetin 35 a commencé la session ce jeudi avec une hausse de 0,34%, ce qui a conduit le sélectif à être dans le 8 487,6 entiers à 9h01, dans un contexte marqué par la modération du niveau d’alerte à l’avancée d’omicron, la nouvelle variante du Covid-19.

Ainsi, après avoir rebondi de 0,85% hier, le sélectif madrilène s’est réveillé au-dessus du niveau psychologique de 8 400 points, dans une journée où le gouvernement approuvera en Conseil des ministres le retour du caractère obligatoire des masques d’extérieur.

Indépendamment de la pandémie, Les investisseurs ont appris ce jeudi que l’économie espagnole a progressé de 2,6% au troisième trimestre de l’année, 1,4 point au-dessus du taux actualisé du deuxième trimestre (1,2%), selon les données des comptes nationaux publiées par l’Institut national de la statistique (INE).

Dans les premières mesures de la séance, les plus grosses promotions Ils ont été notés par IAG (+ 2,02 %), Meliá Hotels (+ 1,15 %), ACS (+ 1,11 %), Acerinox (+ 0,95 %), ArcelorMitall (+ 0,9 %), Almirall (+ 0,81 %) et Cie Automotive ( + 0,68%), tandis qu’à l’opposé se trouvaient Solaria (-0,68%), Enagás (-0,35%), Grifols (-0,21 %) et PharmaMar (-0,21%).

Le reste de sacs européens Ils se sont réveillés avec des hausses de 0,3% dans le cas de Francfort et de 0,1% pour Paris et Londres.

D’autre part, le prix du baril du pétrole de qualité Brent, référence pour le Vieux Continent, s’établissait à 75 dollars, après avoir reculé de 0,42%, tandis que le Texas s’établissait à 72 dollars, après avoir cédé 0,22%.

Enfin, le cours de l’euro par rapport au dollar s’est établi à 1,1327 « billet vert », tandis que la prime de risque espagnole s’est établie à 74 points de base, le taux d’intérêt exigé sur l’obligation à dix ans s’élevant à 0,468 %.