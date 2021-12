Le bouquetin 35 se lève avec une hausse de 0,14% et s’accroche aux 8 600 entiers

28/12/2021 à 09h30 CET

L’Ibex 35 a débuté la séance ce mardi avec une hausse de 0,14%, ce qui a conduit le sélectif à être au 8 634,6 entiers à 9h01, dans un contexte avec le niveau d’alerte au avance omiquen, la nouvelle variante du Covid-19, plus modérée en raison de sa moindre gravité.

Ainsi, après avoir rebondi de 0,68% ce lundi pour la quatrième journée consécutive, le Madrid sélectif s’est réveillé au-dessus du niveau psychologique des 8.600 points.

Dans les premières mesures de la séance, le promotions plus élevées Ils ont été notés par IAG (+ 1%), ACS (+ 0,69%), Aena (+ 0,66%), Caixabank (+ 0,63%), Meliá Hotels International (+ 0,63%), Acerinox (+ 0,57%), Almirall (+0,53%), Repsol (+0,51%) et Grifols (+0,48%), tandis qu’à l’opposé se trouvaient Solaria (-0,63%), Bankinter (-0,51%), Iberdrola (-0,25%) et Acciona (- 0,24%).

le reste de sacs L’Europe s’est réveillée avec des augmentations de 0,1% dans le cas de Francfort et 0,2% pour Paris, tandis que Londres il s’échangeait à plat.

D’un autre côté, le prix du baril de pétrole de qualité Brent, L’indice de référence du Vieux Continent était à 78 dollars, après une baisse de 0,04%, tandis que le Texas s’établissait à 75 dollars, après avoir progressé de 0,1%.

Finalement, le cours de l’euro par rapport au dollar a été placé à 1,1321 ‘greenback’, tandis que le Prime de risque espagnole il s’élevait à 74 points de base, le taux d’intérêt exigé pour l’obligation à dix ans s’élevant à 0,521 %.