Le bouquetin ne respecte pas le guide de parité CNMV avec seulement 27% de femmes dans les conseils

16/11/2021

Le à 20:13 CET

Araceli Munoz

La quota de femmes dans les conseils d’administration des grandes sociétés cotées Les femmes espagnoles sont encore très Loin d’être égalitariste. Au cours de l’exercice 2020, la présence des femmes à la tête des entreprises espagnoles s’élevait à 27,6%, selon le rapport « Rémunération des administrateurs de sociétés cotées » préparé par KPMG Abogados. Ce chiffre, qui s’est sensiblement amélioré ces dernières années, est encore loin de l’objectif de 40 % préconisé par le superviseur de la Bourse, la CNMV, pour 2022. »Les politiques de conciliation travail-vie sont encore loin d’être égalitaires, tant au niveau des multinationales que des petites et moyennes entreprises. Maintenant, ce n’est plus comme avant, il y a beaucoup de femmes hautement préparées, mais il est très rare que nous ne soyons pas obligées de choisir entre grandir professionnellement ou personnellement & rdquor;, explique le secteur juridique à El Periódico de España. « Les deux choix sont tout à fait valables et il y a de plus en plus de facilités pour pouvoir prospérer dans les deux domaines de votre vie, mais dans certains secteurs ou entreprises il n’y a toujours pas de facilités pour cela et de moins en moins dans les postes à responsabilité & rdquor ;, complet .

Cependant, il faut aussi souligner le progrès à cet égard, car lors de l’élaboration du Code de bonne gouvernance de la CNMV en 2015, la présence de femmes dans les conseils d’administration des sociétés cotées espagnoles s’élevait à 15,6 % (19,6 % dans le cas de la seule comptabilisation du bouquetin) par rapport à l’objectif de 30 % fixé pour 2020. Avec les chiffres sur la table, le régulateur boursier a décidé en juin de l’année dernière de relever la recommandation à 40 % pour 2022. Un chiffre qui, selon les experts, arrivera vraisemblablement dans une période « un peu plus élevée & rdquor ;, car quelque 14 sociétés des grandes sociétés espagnoles cotées n’atteignent toujours pas le quota de 30 % avec lequel elles auraient dû clôturer 2020. De plus, trois sociétés sont toujours en dessous des 20 % : ACS, Ferrovial et Solaria. Lors de la révision du quota féminin, la CNMV expliquait que cette démarche allait au-delà de favoriser la mixité et souhaitait « maximiser les talents à disposition des sociétés émettrices & rdquor ;. Pour le moment, seulement quatre entreprises du principal indice boursier espagnol répondent à cet objectif : Red Eléctrica (50%), Caixabank (42,9%), IAG (41,7%) et Santander (40%). Par coïncidence, deux d’entre elles font partie du groupe réduit de trois sociétés de bouquetins qui sont dirigé par une femme : Ana Patricia Botín à Santander, Beatriz Corredor à Red Eléctrica et María Dolores Dancausa à Bankinter.

Au niveau de la rémunération, la écart entre les sexes Les salaires des administrateurs Ibex et des administrateurs non exécutifs ont augmenté de 11% au cours de l’exercice 2020, contre 8 % l’année précédente. De KPMG ils justifient cette différence de salaires en ce que les hommes qui travaillent comme administrateurs non exécutifs exercent leur activité « dans des entreprises qui sont 8,5% plus grandes & rdquor;. Cependant, il est également frappant de constater le profil que les femmes occupent au sommet des grandes entreprises espagnoles, où elles sont à peine représentées dans les rôles exécutifs : alors que dans les bouquetins, 33 % des administrateurs non exécutifs sont des femmes, elles représentent à peine 6 % dans les rôles exécutifs. . Des chiffres similaires à ceux enregistrés dans le Marché Continu, où le nombre d’administrateurs non exécutifs représente 22%.

D’un autre côté, Le Code de bonne gouvernance souligne également l’importance pour les sociétés cotées de promouvoir une augmentation du nombre de cadres supérieurs, qui dans de nombreux cas sont considérés comme la « carrière » des nouveaux membres du conseil d’administration. Cependant, au sein du bouquetin, les femmes occupaient un poids de 16,9% au sein de la direction générale à fin 2020, contre 15,7% l’année précédente. « Dans d’autres pays européens et anglo-saxons, c’est ce profil de travailleurs qui finit par occuper un fauteuil au conseil d’administration de l’entreprise en question, mais en Espagne, ils sont généralement occupés par d’autres personnes qui décident de changer de vie professionnelle après la C’est tout à fait légal, mais cela représente aussi un frein pour de nombreuses femmes voulant occuper ces postes, considérant que c’est réservé à un autre profil », ajoutent-elles du secteur juridique.