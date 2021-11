Le bourgeois russe de Crypto Denis Dubnikov a été « kidnappé » par un avocat

14 novembre 2021 12:22 UTC

| Mis à jour:

14 novembre 2021 à 12:22 UTC

Par Clark

Des agents d’exécution américains ont « kidnappé » l’homme d’affaires crypto Denis Dubnikov au Mexique, avant de le transférer aux Pays-Bas où il était inactif, a déclaré son avocat aux médias russes. Dubnikov est soupçonné de blanchiment d’argent et risque jusqu’à vingt ans de prison s’il est extradé vers les États-Unis

Le FBI accusé d’avoir kidnappé un ressortissant russe avec une entreprise de crypto-monnaie

Les États-Unis Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a « pratiquement kidnappé » le ressortissant russe Denis Dubnikov aux États-Unis, plus tard inactif à Amsterdam le 1er novembre, a affirmé son avocat Arkady Bukh, alors qu’il s’adressait à Spoutnik. Le co-fondateur des plateformes de crypto mercantilisme Coyote Crypto and Exchange était en contrôle initial à l’aérodrome de Mexico alors qu’en vacances il a embarqué sur un vol pour la Hollande où il a été détenu par les autorités néerlandaises. L’avocat a expliqué :

Le Mexique ne l’a pas laissé entrer dans le pays. Les services de renseignement américains l’ont placé dans un avion pour la Hollande et l’y ont envoyé après avoir acheté son billet à prix. En d’autres termes, il a été enlevé à vrai dire.

Selon la description des événements par Bukh, Dubnikov a été expulsé du Mexique parce que la politique de reddition du pays n’est pas aussi « idéale » que celle de la nation européenne. « Ils ont acheté un ticket de prix, en d’autres termes, ils doivent, si la vérité est dite, l’enlever et l’envoyer en Hollande à la suite de la reddition des Pays-Bas est, à vrai dire, sécurisé », a averti l’avocat.

Le représentant personnel n’a en outre pas caché que le ressortissant russe était actuellement aux commandes d’une prison très néerlandaise et a noté que la défense s’attend à sa remise aux États-Unis. à vingt ans de prison aux États-Unis, a expliqué Arkady Bukh, ajoutant :

Jusqu’à présent, nous avons tendance à ne pas accepter la reddition, mais nous offrirons probablement notre consentement plus tard, car la Hollande est un pays où la lutte contre la reddition est statistiquement absurde. Nous avons tendance à mesurer au carré l’étude : c’est peut-être le prix d’accepter une reddition rapide et de régler le problème ici.

L’arrestation de Dubnikov couplée au groupe Ryuk Ransomware

Selon le rapport satellite, la détention de Dubnikov fait partie des principales arrestations dans l’affaire contre le cluster Ryuk qui est couplée à des attaques de ransomware contre des hôpitaux aux États-Unis. Les autorités pensent que Dubnikov a reçu plusieurs milliers de billets verts en bitcoin, dont une partie aurait été obtenue. à travers les grèves du ransomware Ryuk.

Denis Dubnikov n’est pas le principal ressortissant russe avec une entreprise de crypto-monnaie détenu pour interrogatoire par les États-Unis En 2017, l’informaticien Alexander Vinnik était inactif dans le pays des Balkans lors d’une visite avec sa famille. Les procureurs de Yank affirment que Vinnik, opérateur présumé associé du tristement célèbre BTC-e, a blanchi jusqu’à 9 milliards de dollars grâce à l’échange aujourd’hui disparu. Il a ensuite été extradé vers la France et condamné à 5 ans de prison pour recel. En mai, un tribunal français a rejeté une demande de remise d’associés de Moscou.

La nouvelle de l’arrestation de Dubnikov est arrivée lorsqu’un rapport de Bloomberg a révélé que son Eggchange faisait l’objet d’une enquête pour dissimulation en Europe et donc aux États-Unis. Les États-Unis ont récemment ciblé d’autres plateformes de cryptographie russes, soutenant des accusations similaires.

En sept. , le Trésor américain a mis Suex sur la liste noire, un courtier crypto enregistré en République tchèque et opérant dans des bureaux en Russie et soupçonné de traiter d’innombrables billets verts dans des transactions cryptographiques associées à des escroqueries, des marchés du darknet et des acteurs de ransomware comme Ryuk. Cette semaine, le département a sanctionné Chatex, une larve d’échange cryptographique couplée à Suex, ainsi que 2 autres opérateurs de ransomware.

Clark

Chef de la technologie.