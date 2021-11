Le bouton de lecture de Spotify s’arrête de mélanger, apparemment parce qu’Adele l’a dit

Spotify a arrêté de mélanger les albums par défaut à la suite d’une demande d’Adele, selon un rapport de la BBC. Auparavant, lors de l’affichage d’un album sur Spotify, vous voyiez une petite icône de lecture aléatoire dans le plus grand bouton « Play ». Cela indiquait que Spotify commencerait à lire les chansons de l’album dans un ordre aléatoire, ce qui n’est pas toujours ce à quoi les utilisateurs s’attendraient (ou voudraient) qu’il fasse.

Désormais, lorsque vous appuyez sur « Play » dans la vue Album, les chansons sont lues dans l’ordre, c’est-à-dire tant que vous disposez d’un abonnement Premium. Vous pouvez toujours activer le mode aléatoire en basculant sur l’icône « Shuffle » lors de l’affichage d’une piste individuelle.

C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et de réflexion dans notre liste de chansons sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’entendions. Merci Spotify pour l’écoute ♥️ https://t.co/XWlykhqxAy – Adèle (@Adele) 21 novembre 2021

Adele semble avoir demandé à Spotify de modifier cette fonctionnalité, citant que les albums doivent être écoutés dans un ordre spécifique. Le chanteur a envoyé un tweet pour remercier Spotify d’avoir fait le changement, notant que « Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous le voulions. Merci Spotify d’avoir écouté. Spotify a par la suite répondu au tweet d’Adele en disant « Tout pour vous », suggérant que le déménagement était une faveur.

Chris Macowski, responsable de la communication musicale chez Spotify, a confirmé la présence de la nouvelle fonctionnalité à The Verge. « Comme Adele l’a mentionné, nous sommes ravis de partager que nous avons commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité Premium qui a longtemps été demandée par les utilisateurs et les artistes pour faire jouer le bouton par défaut sur tous les albums », a déclaré le porte-parole. « Pour les utilisateurs qui souhaitent toujours mélanger un album, ils peuvent accéder à la vue Lecture en cours et sélectionner la bascule de lecture aléatoire. »

Ce n’est pas un hasard si le changement intervient quelques jours seulement après la sortie du nouvel album d’Adele, 30, qui a déjà explosé en popularité. Une chanson, Easy on Me, détient le record Spotify des écoutes les plus mondiales en une seule journée, chassant le groupe k-pop BTS de son trône.