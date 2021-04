Le bouton de marche arrière a mis une éternité à s’engager

Lewis Hamilton a révélé que le bouton de marche arrière de sa Mercedes W12 «a mis une éternité à s’engager» alors qu’il était coincé dans le gravier lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Le septuple champion du monde de Formule 1 est sorti de la piste en essayant de chasser le leader de la course Max Verstappen, Hamilton ayant d’abord du mal à se remettre du gravier.

Après un long effort, le joueur de 36 ans a pu se remettre sur la bonne voie, bien qu’avec une aile avant cassée, mais il est retombé à la neuvième place dans le processus.

Heureusement pour Hamilton, un drapeau rouge signifiait que sa perte de temps était limitée et avec une voiture réparée et des pneus neufs, il a pu revenir à la seconde place.

En regardant en arrière sur l’incident, Hamilton a dit qu’il se sentait «reconnaissant» d’avoir pu continuer et sauver un résultat solide.

«Ouais, ça n’allait tout simplement pas en marche arrière, alors je tenais le bouton de marche arrière et il a fallu une éternité pour s’engager», a-t-il déclaré. «Je ne pensais pas que ça allait marcher.

«J’ai essayé de faire marche arrière, puis j’ai essayé de faire une sorte de burn-out pour recommencer et j’étais de retour dans la barrière, alors il a fallu encore beaucoup de temps pour revenir en arrière. Et quand je faisais marche arrière, j’étais comme si je devais simplement continuer à reculer et travailler mon chemin en sens inverse et si je n’avais pas fait cela, j’aurais probablement encore été là maintenant, donc je suis reconnaissant pour cela.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait pouvoir récupérer une place sur le podium, Hamilton a répondu qu’il «ne savait pas que je serais là quand je ferais face à cette barrière».

«Je pense que je suis vraiment reconnaissant pour la leçon», a-t-il ajouté.

«Je n’ai pas été le meilleur au départ, c’était des conditions très difficiles au départ. Mais nous ne sommes que des humains, donc il fallait tirer des leçons de cette petite erreur. Je suis juste reconnaissant d’avoir pu recommencer et reprendre la course. Ce n’est pas comme ça que vous tombez; c’est comme ça que tu te lèves. Vraiment génial de revenir en seconde. J’ai eu une bonne bataille avec Lando vers la fin. Je ne savais certainement pas que je serais là quand je ferais face à cette barrière.