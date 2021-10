Le box-office de Let There Be Carnage est l’ouverture la plus élevée en cas de pandémie

Tom Hardy joue dans “Venom: Let There Be Carnage” de Sony.

Il y a un nouveau roi du box-office pandémique.

“Venom: Let There Be Carnage” de Sony a enregistré des ventes de billets estimées à 90,1 millions de dollars au niveau national au cours du week-end, le meilleur résultat au box-office depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

“Black Widow” de Marvel était le précédent détenteur du record après avoir encaissé 80 millions de dollars au cours de sa dette de juillet.

“Venom: Let There Be Carnage” a également dépassé le premier film “Venom”, qui a récolté 80,3 millions de dollars au cours de son week-end d’ouverture lors de sa sortie en 2018. Il s’agit également de la deuxième ouverture d’octobre la plus élevée de l’histoire du cinéma, juste derrière “Joker”, qui a généré 96,2 millions de dollars en 2019, selon les données de Comscore.

“Nous sommes… heureux que la patience et l’exclusivité théâtrale aient été récompensées par des résultats records”, a déclaré Tom Rothman, PDG de Sony Pictures Entertainment, dans un communiqué dimanche.

Pendant une grande partie de 2021, les studios ont choisi de rendre plusieurs de leurs nouveaux films disponibles dans les cinémas et sur les plateformes de streaming en même temps. Ces décisions ont été prises bien avant que les taux de vaccination n’augmentent et avant que la variante delta ne se répande aux États-Unis.

Cependant, il est devenu clair que la double sortie a conduit à la cannibalisation des ventes de billets de cinéma. Alors que certains studios utilisent toujours les débuts simultanés en salle et en streaming pour les films, la majorité est revenue à une fenêtre théâtrale exclusive.

Les exploitants de salles de cinéma ont fait l’éloge des résultats de la suite de “Venom”. Cinemark a noté que “Venom: Let There Be Carnage” était son week-end d’ouverture le plus élevé et a contribué à générer le plus gros week-end au box-office d’octobre jamais enregistré pour la société.

“C’est un autre exemple fort que les gens veulent et ont besoin de sortir de chez eux pour une expérience de divertissement immersive”, a déclaré Mark Zoradi, PDG de Cinemark, dans un communiqué.