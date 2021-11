Stephanie Beatriz interprète Mirabel Madrigal dans « Encanto » de Disney.

Disney

Alors que le box-office de Thanksgiving n’a pas donné les résultats généralement solides auxquels l’industrie du cinéma s’attend au cours de la dernière décennie, les ventes de billets pour de nouveaux titres ont alimenté la confiance qu’une reprise est bien en cours.

Au cours du week-end de vacances de cinq jours, les cinéphiles aux États-Unis et au Canada ont dépensé environ 142 millions de dollars en billets pour des films comme « Encanto », « House of Gucci » et « Ghostbusters: Afterlife », selon les données de Comscore.

Le transport n’est pas aussi robuste que les années précédentes, où les ventes de billets ont souvent dépassé 250 millions de dollars, mais il montre la confiance des consommateurs dans leur retour au cinéma au milieu de la pandémie.

« Ce week-end a encore montré comment le box-office continue de faire de petits pas dans le rebond pandémique à long terme », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. « De nombreux consommateurs restent prudents, en particulier avec les nouvelles variantes de Covid qui font la une des journaux. »

En tête du box-office figurait « Encanto » de Disney, qui a rapporté environ 40,3 millions de dollars entre mercredi et dimanche. Bien que ce chiffre soit beaucoup plus petit que les récentes sorties de Thanksgiving de Disney, y compris « Frozen II », qui a rapporté 130 millions de dollars au cours de la période de cinq jours, c’est un côté positif pour l’industrie cinématographique que les familles se sentent plus à l’aise pour retourner au cinéma.

Les films adaptés aux familles, en particulier les films d’animation, ont largement sous-performé pendant la pandémie, car les parents ont gardé leurs enfants non vaccinés à la maison. Avec l’augmentation des taux de vaccination et l’approbation récente d’un vaccin pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, on espère que le box-office verra des améliorations significatives au cours des prochains mois.

« House of Gucci », distribué par MGM et Universal, a collecté environ 21,2 millions de dollars dans le pays au cours du long week-end. Destiné aux téléspectateurs plus âgés, certains analystes du box-office craignaient que le film ne génère pas de gains significatifs au cours de la période de Thanksgiving. Pendant la pandémie, les publics plus âgés ont été les plus lents à revenir dans les cinémas et leur absence s’est fait sentir pour des titres comme « No Time to Die » et « The Last Duel ».

« ‘Encanto’ et ‘House of Gucci’ ont chacun fait des progrès considérables pour ramener les familles et les cinéphiles adultes, respectivement, sans tirage au sort d’un titre de franchise », a déclaré Robbins. « ‘Ghostbusters: Afterlife’ a également commencé à montrer son potentiel de résistance pendant la saison des vacances. »

Sorti une semaine avant Thanksgiving, « Ghostbusters: Afterlife » a ajouté environ 35,2 millions de dollars à son décompte national. Le film devrait générer près de 90 millions de dollars de ventes de billets aux États-Unis et au Canada pour ses deux premières semaines dans les salles.

« Au cours d’une année donnée, le cadre de Thanksgiving est un baromètre pour mesurer le déroulement des dernières semaines du box-office », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. « L’industrie devrait être très encouragée par le fort soutien des consommateurs de l’expérience grand écran à l’approche des vacances et en 2022. »

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC.