Le box-office est de retour et Bollywood a beaucoup à offrir

Avec la vaccination en cours et l’ouverture des salles de cinéma à pleine capacité, les cinéastes de Bollywood sont de retour à leur place: les théâtres. Roohi, une comédie d’horreur mettant en vedette Janhvi Kapoor et Rajkummar Rao, est sortie en salles le 11 mars. Au moins quatre autres sorties de Bollywood sont attendues en mars, dont Saga de Mumbai, Saina et Haathi Mere Saathi.

L’analyste commercial du film Taran Adharsh dit que Roohi a gagné 3,06 crore le premier jour de sa sortie. «Les bénéfices montrent que les gens souhaitent revenir à l’expérience cinématographique au cinéma», dit-il. À elles seules, les chaînes nationales de multiplex ont contribué à 1,89 crore des collections au box-office le premier jour. Environ 1,17 crore provenait de la vente de billets dans les villes de niveau 2.

Master, avec l’acteur tamoul Vijay, sorti le 13 janvier, a été parmi les premiers films à être projetés dans les salles en 2021. Le film aurait collecté 1 crore au box-office le premier jour de sa sortie. «Master a non seulement brisé les chaînes, mais a également encouragé d’autres studios à planifier leurs sorties», déclare Rajender Singh Jyala, directeur de la programmation d’INOX Leisure.

Les observateurs de l’industrie disent que ce sont les films en langue régionale qui ont maintenu les propriétaires de salles à flot ces derniers mois. Les films bengalis sortis pendant Durga Puja et les sorties de films dans le sud de l’Inde autour de Pongal ont fourni du contenu à un public affamé.

Gautam Dutta, PDG de PVR, affirme que le marché du sud de l’Inde a conduit la renaissance des cinémas. «La sortie de grands films comme Sooryavanshi, Bunty Aur Babli 2, Thalaivi et Chehre en avril et des films comme Roohi en mars conduiront Bollywood vers un renouveau. Mumbai – la plaque tournante des films de Bollywood – est toujours à 50% d’occupation », dit-il.

Adarsh ​​souligne que tous les écrans simples n’ont pas encore rouvert. Certains multiplex, eux aussi, ne sont pas encore opérationnels à 100%. Carnival Cinemas a rouvert environ 60% de ses salles de cinéma et espère être complètement opérationnel vers la mi-mars.

Les cinéphiles n’auront que l’embarras du choix en 2021, car la sortie de plusieurs films pourrait se heurter le vendredi. Cela pourrait potentiellement réduire la collection au box-office d’un seul film car le public serait obligé de choisir entre les films, selon les analystes.

«Nous demandons aux producteurs d’échelonner les sorties afin que les films ne se gâtent pas mutuellement», déclare Kunal Sawhney, vice-président senior de Carnival Cinemas.

L’autre obstacle avec une vague de sorties alors que les taux d’occupation sont encore bas, est une courte fenêtre théâtrale, c’est-à-dire une courte durée entre la sortie en salle d’un film et sa sortie numérique. Des initiés de l’industrie affirment que les producteurs de films qui attendent de passer sur les écrans depuis l’année dernière négocient pour des fenêtres de cinéma plus courtes. Master, par exemple, a fait sa première OTT le 29 janvier, seulement environ deux semaines après sa sortie.

