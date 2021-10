Le box-office mondial 2021 devrait atteindre 21,6 milliards de dollars après un bon mois d’octobre – Report Door

À la mi-septembre, Gower Street Analytics prévoyait que le box-office mondial pour 2021 s’élèverait à 20,2 milliards de dollars. La société de technologie cinématographique basée à Londres a maintenant augmenté son estimation à 21,6 milliards de dollars, avec la possibilité de toucher un joli tour de 22 milliards de dollars. La raison de ce changement est principalement due à la solide performance des titres d’octobre, notamment The Battle At Lake Changjin en Chine (830 millions de dollars jusqu’à dimanche dernier), No Time To Die de MGM/Eon/Universal (525,2 millions de dollars) et Venom de Sony : Let There Soyez Carnage (352,4 M$). Warner Bros/Legendary’s Dune sort également d’un cadre de sortie solide et élargi avec un total mondial de 223,2 millions de dollars par rapport au lundi.

Gower Street voit désormais les ventes de billets dans le monde pour l’année représenter une augmentation de 80% par rapport à 2021 (par rapport à son estimation précédente de +68%). Bien qu’en retrait de 49% par rapport à l’année 2019 avant Covid, 2021 a réduit l’écart par rapport à une projection précédente de -52%, selon la firme.

MGM

Une estimation de 3,2 milliards de dollars pour le mois d’octobre ferait atterrir son entreprise à seulement 4 % de la moyenne des trois années pré-pandémiques (2017-2019). Aucun mois précédent en 2021 n’a fait mieux que 40 % de moins que la moyenne sur trois ans, par Gower Street.

Il y a eu des gains clairs en Asie-Pacifique, la part régionale de 2021 devant atteindre 52,2 % (contre un peu plus de 50 %). Cela est dû à la Chine, tandis que d’autres marchés clés de l’APAC ont vu une part de marché réduite du box-office mondial, notamment la Corée qui a été molle ces derniers temps et l’Australie qui sort lentement du verrouillage. La Chine devrait représenter près de 34 % du box-office mondial en 2021, contre 28 % en 2020.

La région EMEA passe de 23,1% à 21,6%. Ce dernier chiffre est comparable à la projection nationale de Gower Street pour 2021. L’Amérique latine représenterait 4,6% du total mondial, selon la firme.

Les principaux titres qui doivent encore sortir cette année incluent Disney/Marvel’s Eternals, Sony/Marvel’s Spider-Man: No Way Home et The Matrix Resurrections de Warner Bros.