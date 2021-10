Le boxeur Adrien Broner arrêté dans le Kentucky sur un mandat exceptionnel de l’Ohio

Adrien Broner était assis dans une cellule de prison tôt dimanche matin – parce que le gars a été arrêté par des flics dans un état… pour être recherché dans un autre.

Le boxeur a été arrêté et réservé vers 1 heure du matin, transporté dans la prison du comté de Kenton dans le Kentucky … où il a posé pour cette photo d’identité. Les charges sur lesquelles il s’est fait sonner à l’entrée… fugitif d’un autre État, dont un mandat était requis.

Aucun mot sur les circonstances dans lesquelles les flics sont tombés sur Broner pour commencer, mais ils l’ont fait.

On ne sait pas exactement de quel cas découle ce mandat – mais il provient du comté de Cuyahoga (où se trouve Cleveland) … et pourrait bien être en relation avec un procès qu’il a perdu dans cette juridiction il y a environ un an, lorsqu’une femme a affirmé qu’il l’avait agressée dans une boîte de nuit.

Cette affaire est en cours depuis un certain temps – et Broner a même été jeté en prison à la fin de l’année dernière après que le juge l’a trouvé coupable d’outrage pour avoir omis de payer un jugement de 800 000 $ et de ne pas se conformer au reste de ses exigences. À l’époque, il a affirmé qu’il était fauché.

Il a eu d’autres démêlés avec la justice depuis lors – dans l’Ohio également, pas moins – mais la poursuite pour agression semble être la seule à Cleveland. Selon les dossiers judiciaires en ligne, Broner n’a pas réussi à s’inscrire à un programme de traitement … ce qui a déclenché le mandat.

Il ne semble pas que Broner soit en mesure de se lier non plus … il n’y a pas de montant fixé pour lui, ce qui signifie qu’il sera probablement extradé vers les autorités de l’État voisin.