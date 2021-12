Le boxeur Danny Kelly Jr, tué devant ses enfants avant le réveillon de Noël

Le boxeur professionnel Danny Kelly Jr., 30 ans, décédé le 24 décembre à Clinton (Meryland, États-Unis) après avoir été criblé de balles devant son partenaire et ses enfants alors qu’il se rendait au dîner de famille la veille de Noël.

Le boxeur était dans sa voiture avec sa compagne et leurs trois enfants lorsqu’une autre voiture, encore non identifiée, a croisé la route de Danny Kelly Jr et de sa famille., sortant une arme de l’intérieur de son véhicule pour assassiner le combattant.

« Des agents de patrouille ont été appelés au bloc 4400 de St. Barnabas Road. Ils ont découvert que Kelly ne réagissait pas sur le siège conducteur d’une camionnette et avait été blessée par balle. Il a été déclaré mort peu de temps après dans un hôpital »a indiqué le communiqué publié par la police, qui enquête toujours sur l’homicide. Pour ce faire, la Police tente de récupérer les caméras de sécurité présentes sur les lieux du meurtre afin d’identifier le véhicule et le meurtrier, toujours en fuite.

« En ce moment, les détectives enquêtent pour savoir s’il s’agissait d’un cas possible de rage au volant. »ajoute la déclaration.

« C’était un père merveilleux. Il aimait ses bébés. Il aimait ses enfants », ont commenté certains proches de Kelly Jr. sur WUSA-TV.

Kelly Jr avait un record de 10 victoires, trois défaites et un match nul en boxe professionnelle et son dernier combat avait eu lieu en 2019 contre Nick Kisner.