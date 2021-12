Le boxeur était au bord des larmes après avoir mis KO son propre frère dans un combat fou pour le titre japonais, que Wladimir Klitschko et Vitali Klitschko ont refusé de reproduire

Kusuo Eguchi et Katsuaki Eguchi ont créé un précédent rare pour les frères qui se sont battus lorsqu’ils se sont battus pour le titre de poids minimum japonais.

En 1993, la ceinture nationale était devenue vacante et les deux boxeurs se disputaient la victoire.

Kusuo et Katsuaki se sont serré la main après le KO

À l’époque, son frère aîné Kusuo avait 24 ans et détenait un record de 10-3.

Alors que son jeune frère Katsuaki avait 22 ans et détenait un record de 10-4.

L’opportunité de se battre pour le titre japonais était trop grande pour la laisser passer et ils ont donc accepté de s’affronter pour cela.

Le combat a commencé de façon dramatique car aucun des deux frères n’a retenu quoi que ce soit.

Les frères ont refusé de regarder quand ils se sont renversés

Kusuo a dominé la première minute, mais a ensuite été renversé par Katsuaki.

Le frère aîné a rapidement repris le contrôle et a terrassé son frère cadet avec une série de mains gauches.

Alors que son Katsuaki se remettait sur pied, Kusuo choisit de ne pas regarder et se tint plutôt la tête baissée, fixant son coin.

Cependant, lorsque l’arbitre a fait signe de reprendre l’action, il n’y a eu aucune pitié.

Katsuaki a presque survécu jusqu’à la fin du tour.

Il a ensuite créé une surprise en retournant la faveur et a renversé Kusuo avec un crochet gauche au deuxième tour.

Comme son frère plus tôt, il a refusé de regarder et a plutôt fait face au coin avant que l’arbitre n’appelle à la reprise de l’action.

La paire a échangé du cuir lourd dans des tours qui ont suivi jusqu’au sixième.

Le KO est venu au sixième tour

Kusuo a refusé de regarder alors que le combat était interrompu

À ce stade, Kusuo était de retour au sommet.

Le frère aîné a commencé à blesser clairement son jeune frère, puis l’a mis KO avec un énorme uppercut gauche.

Kusuo s’est agenouillé dans son coin alors que le combat a été interrompu et a gardé la tête baissée tout au long des célébrations.

Heureusement, Katsuaki n’a pas été grièvement blessé et a laissé l’anneau sur ses pieds, serrant la main de son frère en le faisant.

Kusuo était au bord des larmes après la confirmation de sa victoire

Les Klitschko avaient toutes les ceintures, mais jamais complètement unifiés car ils ne se feraient pas face

Plus récemment, de grands champions frères tels que Jermall Charlo et Jermell Charlo ou Wladimir Klitschko et Vitali Klitschko ont refusé de se rencontrer sur le ring.

Les Klitschkos ont été les deux meilleurs poids lourds du monde pendant une décennie, mais ne se sont jamais affrontés.

Wladimir a simplement expliqué : « Nous avons promis à notre mère de ne pas se battre. »