Le boxeur Felix Verdejo accusé du meurtre d’une femme enceinte et d’un enfant à naître ⋆ .

Boxer léger Felix Verdejo–Sanchez a été arrêté lundi à Porto Rico par les autorités après que le corps d’une femme de 27 ans ait été retrouvé dans une lagune.

Selon ESPN, le corps a été identifié comme Keishla Rodriguez, qui était enceinte au moment de sa mort. L’identification a été faite dimanche grâce aux dossiers dentaires, confirmés par l’Institut des sciences judiciaires de Porto Rico.

Le FBI a arrêté Verdejo et l’a accusé d’enlèvement ayant entraîné la mort, de détournement de voiture entraînant la mort et de meurtre intentionnel d’un enfant à naître. Juge fédéral Camille Velez a ordonné que le boxeur soit détenu sans caution.

«Il s’agit d’un cas passible de la peine de mort», a-t-elle déclaré selon le média sportif.

NEW YORK, NY – 27 février: Felix Verdejo célèbre après avoir battu William Silva pour conserver le championnat WBO Latino au Madison Square Garden le 27 février 2016 à New York. (Photo par Mike Stobe / .)

La famille de la victime a déclaré qu’elle était enceinte de l’enfant de Verdejo. Sa mère, Keila Ortiz, a déclaré qu’elle était en contact avec sa fille avant de disparaître jeudi dernier et a appris que le boxeur venait voir un test de grossesse. Bien qu’il soit marié, le rapport affirme que Verdejo et Rodriguez étaient en contact depuis le collège.

«Je lui ai dit:« Faites attention », car il l’avait déjà menacée et lui avait dit de ne pas avoir le bébé, mentionnant sa carrière et sa famille», a déclaré Ortiz.

Le FBI est en charge de l’enquête et a collaboré avec le bureau de police de Porto Rico et le département de la justice de Porto Rico sur l’affaire.

«Porto Rico pleure la mort de Keishla Rodríguez. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis », a déclaré Alexis Torres, le secrétaire du Département de la sécurité publique de Porto Rico, dans une déclaration dimanche soir. «Le bureau de police de Porto Rico et les agences fédérales ont travaillé de longues heures en équipe pour résoudre ce meurtre froid dans les plus brefs délais.

«Le dévouement, la passion et l’expérience de nos policiers ont été essentiels pour résoudre ce meurtre en 48 heures. Cela démontre à quel point la collaboration des efforts est essentielle pour notre sécurité publique. Nous continuerons à travailler ensemble et nous demanderons justice pour Keishla », a confirmé Torres.

Selon le rapport, une plainte pénale déposée par le FBI affirme que Verdejo a frappé Rodriguez au visage et lui a injecté une seringue remplie d’une substance non identifiée. Il lui aurait ensuite lié les bras et les pieds avec du fil de fer et lui aurait attaché un lourd bloc avant de la jeter du haut d’un pont.

La plainte continue de détailler comment Verdejo aurait tiré sur le corps de Rodriguez alors qu’il se tenait sur le pont. Un témoin non identifié est répertorié comme ayant aidé Verdejo dans le meurtre.

Le boxeur de 27 ans a été retiré du site Web de Top Rank. La société de promotion soutient la carrière de Verdejo depuis 2012. Top Rank a publié une déclaration sur les réseaux sociaux concernant les allégations de meurtre entourant le combattant.

«Les pensées et les prières de Top Rank vont à la famille et aux amis de Keishla Marlen Rodriguez Ortiz, et à tous ceux qui sont en deuil», lit-on dans le communiqué. «Nous sommes profondément perturbés par les reportages et nous continuerons de suivre l’évolution de l’affaire au fur et à mesure de son évolution.»

Selon ESPN, Verdejo a établi un record de 27-2 avec 17 KO au cours de sa carrière. Il a également participé aux Jeux olympiques au nom de Porto Rico. En 2016, il a pris une pause du ring à la suite d’un accident de voiture.

Le Washington Post a rapporté que le meurtre avait déclenché des protestations sur le terrain et dans les médias numériques contre la violence contre les femmes dans la nation insulaire. La mort de Rodriguez est survenue quelques jours après une autre femme, Andrea Ruiz Costas, a été retrouvé partiellement brûlé. Costas avait déposé une plainte pour violence sexiste contre son partenaire, qui a été rejetée par un juge en mars. Son partenaire a été accusé de son meurtre.

Les manifestants se sont rassemblés dimanche sur le pont Teodoro Moscoso, exigeant la fin de la violence sexiste. La soeur de Rodriguez Bereliz Nichole Rodríguez a assisté et a porté les vêtements de sa sœur, a rapporté le Post.

«Je fais partie d’elle», a-t-elle déclaré, selon le média. «Je suis même habillé comme elle. [I want] justice doit être rendue.

