Le boxeur Félix Verdejo se rend au FBI après la découverte du corps d’une femme enceinte à Porto Rico ⋆ .

Le boxeur Félix Verdejo s’est rendu au FBI dimanche soir après la découverte du corps de Keishla Rodriguez, 27 ans, à Porto Rico. Rogriguez se serait présentée au domicile de Verdejo plus tôt cette semaine où elle l’a informé qu’elle était enceinte de son enfant. Verdejo est marié à l’influenceuse de mode Eliz Marie avec qui le couple a une fille, Miranda.

VIDÉO du boxeur Felix Verdejo juste après sa reddition au FBI à Porto Rico pic.twitter.com/FNni5jFGFv – David Begnaud (@DavidBegnaud) 3 mai 2021

Voici la plainte pénale officielle contre Felix Verdejo: pic.twitter.com/R9knwf6U5n – Lance Pugmire (@pugboxing) 3 mai 2021

Verdejo aurait appelé quelqu’un le 27 mai pour lui demander de l’aider à mettre fin à la grossesse de sa petite amie. Il est accusé d’enlèvement ayant entraîné la mort, de détournement de voiture entraînant la mort, de meurtre intentionnel d’un enfant à naître et il est éligible à la peine de mort s’il est reconnu coupable.

RUPTURE: Le Portoricain Felix Verdejo est maintenant accusé de la mort de sa petite amie Keishla Rodriguez Ortiz.

Il est accusé de:

• Enlèvement entraînant la mort

• Détournement de voiture entraînant la mort

• Tuer intentionnellement un enfant à naître

• Il est éligible à la peine de mort s’il est condamné pic.twitter.com/45t2yEDQ7b – David Begnaud (@DavidBegnaud) 3 mai 2021

Tendance de Side Action

Vous pouvez lire le détail complet des événements ci-dessous:

Les procureurs allèguent que Verdejo et le témoin se sont rendus à un point de rencontre dans le sien avec Dodge Durango. La victime présumée des procureurs est arrivée au lieu de rendez-vous dans son véhicule et elle est montée dans la voiture de Verdejo. – David Begnaud (@DavidBegnaud) 3 mai 2021

Les procureurs allèguent alors qu’un blocage était lié à la victime. Le témoin qui était là aurait pris les clés des victimes et est monté dans le véhicule des victimes. – David Begnaud (@DavidBegnaud) 3 mai 2021

Verdejo et le témoin auraient ensuite conduit sur le pont où la victime a été retirée du véhicule et jetée du côté du pont dans l’eau. Verdejo aurait tiré sur la victime avec un pistolet depuis le pont. La voiture des victimes a ensuite été abandonnée. – David Begnaud (@DavidBegnaud) 3 mai 2021

Félix Verdego est un boxeur léger qui a représenté Porto Rico aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Il a un dossier professionnel de 27-2, avec 17 KO, selon Top Rank. Son dernier combat a eu lieu le 12 décembre 2020 où il a été éliminé par Masayoshi Nakatani pour le titre vacant des poids légers inter-continentaux WBO.

Le compte Twitter officiel de Top Rank a publié une déclaration disant que «Leurs pensées et leurs prières vont à la famille et aux amis de Keishla Marlen Rodriguez Ortiz, et tous ceux qui pleureront. Nous sommes profondément perturbés par les reportages et continuerons de suivre l’évolution de l’affaire au fur et à mesure de son évolution. » Le profil Top Rank de Verdejo a également été retiré du site Web.

Déclaration officielle de Top Rank ⬇️ pic.twitter.com/wgxpv7VoI5 – Boxe de premier rang (@trboxing) 2 mai 2021

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur les sports et la culture pop sur le Web!

Abonnez-vous sur YouTube!