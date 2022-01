Le boxeur Fran Mendoza met sa condition invaincue en jeu le 29 janvier

ETl Iradier Arena à Vitoria-Gasteiz accueillera le 29 janvier une intéressante soirée de boxe et de K1 qui se tiendra à capacité réduite. Le combat du bas, convenu de 8 rounds au poids coq, mesurera les invaincus Fran mendoza, résidant dans la capitale d’Alava (24 ans, 12-0, 7 KO), avec l’expérimenté Anuar Salas (33 ans, 21-12-1, 12 KO).

Il se trouve que Mendoza et Salas sont originaires de la même région de La Colombie et qu’ils ont coïncidé lors des séances d’entraînement au gymnase ‘Quadrilátero’ de Barranquilla alors que le premier faisait partie de la sélection de cafés et que le second avait déjà fait ses débuts en tant que professionnel. Ex boxeur Natxo Mendoza, le frère aîné de Fran, rencontre un Salas, qu’il définit comme « un bon combattant, fort et travailleur sur le ring, capable de faire peur à n’importe qui ». La trajectoire de Salas certifie les mots et Natxo, elle a été mesurée contre des combattants de la stature de ‘El Gallo’ Estrada, ‘El Nica’ Concepción, ‘El Aguja’ González, le champion français invaincu Elie Konki avec un titre international en jeu, ou le champion mexicain ‘Tornado’ Sánchez.

Salas est un bon combattant, fort et travailleur sur le ring, capable d’effrayer n’importe qui

Natxo assisté au récent affrontement entre Salas et l’ancien champion d’Espagne et de l’Union européenne de la division, Sébastien Perez, qu’il décrit comme « très proche, serré et avec des alternatives ». En revanche, les 12 victoires avant la limite de la prochaine rivale de Fran garantissent la puissance de ses poings. En Espagne, Salas a dû faire face, en plus des ‘Fouet’ Pérez, au champion invaincu de la plume, Cristóbal Lorente, et aussi poids plume invaincu Bernard Angelo Torres.

À Fran mendoza une victoire contre Salas le placerait aux portes de grandes batailles. Après ses débuts etn Ordizia (Guipúzcoa) En juillet 2018, il a réussi six KO en sept combats au cours des engagements suivants. Ainsi, il a crédité sa carrière prolifique en tant qu’amateur dans laquelle il a ajouté plusieurs titres nationaux dans différents poids et a obtenu un poste régulier dans l’équipe du café. Ils sont, sans aucun doute, l’une des figures émergentes de notre boxe après avoir joué dans deux combats rapides fin 2019 et début 2020, tous deux dans le pavillon La Casilla, à Bilbao; tous deux se sont installés avec la victoire; et à la fois contre deux rivaux à fort potentiel, comme le canari, prétendant au championnat espagnol du coq, Jonathan Santana et Félix Garcí, alors invaincuà.

Mendoza, qui évolue dans les poids coq « bien qu’il puisse aussi donner la super volée » selon son entraîneur, un José Luis Celaya qui prétend également « avoir de nombreuses qualités et une énorme marge d’amélioration ». Fran, qu’ils représentent Euskobox et gestion de la boxe, s’entraîne quotidiennement au Gasteiz Sport Gymnasium dans la capitale d’Alava sous le commandement de Celaya et Andoni Alonso.

La soirée qui présente cet affrontement passionnant à l’affiche mettra en vedette plus de boxe professionnelle, de K1 professionnelle et de boxe olympique. Tout dans le Iradier Arena à Vitoria-Gasteiz à partir de 18h le samedi 29 janvier, avec des billets à partir de 20 euros.

