Le boxeur Galal Yafai termine son voyage d’ouvrier automobile à médaillé d’or olympique pour l’équipe GB

Le boxeur Galal Yafai travaillait dans une usine automobile lorsque Tom Daley a remporté sa première médaille de bronze à Londres 2012.

Neuf ans plus tard, c’est Yafai qui remporte l’or à Tokyo tandis que Daley est contraint de se contenter à nouveau de la troisième place du plongeon plate-forme de 10 m.

Yafai a remis la 19e médaille d’or des Jeux à Tean GB

Yafai, 28 ans, a remporté une victoire par décision partagée sur Carlo Paalam des Philippines pour devenir le champion de l’épreuve des poids mouches.

Le deuxième olympien de sa famille et le troisième du programme de boxe de l’équipe GB, il a terrassé Paalam au premier tour et n’a jamais regardé en arrière.

« Je me serais moqué d’eux », a déclaré Yafai lorsqu’on lui a demandé comment il aurait réagi s’il avait été informé du voyage à venir alors qu’il travaillait de longues heures à l’usine Land Rover.

Daley, 27 ans, est également devenu médaillé d’or pour la première fois à Tokyo, montant sur le podium aux côtés de Matty Lee lors de l’épreuve synchronisée la semaine dernière – mais il a de nouveau remporté le bronze sur la plate-forme de 10 m.

Daley remporte sa quatrième médaille olympique

Il a brièvement entretenu l’espoir de devenir le champion en menant à mi-parcours, mais les Chinois Cao Yuan et Yang Jian se sont rapidement retirés.

Daley a déclaré à la BBC : « Je suis tellement heureux. En mai, je ne savais pas si j’allais participer aux Jeux. Si quelqu’un m’avait dit que je gagnerais une médaille d’or et une médaille de bronze, je leur aurais probablement ri au nez.

«Je suis extrêmement heureux avec une médaille d’or et une médaille de bronze et je suis tellement submergé par tout l’amour et le soutien à la maison.

“C’était serré tout au long de (la finale) avec la paire chinoise, mais ils se sont éloignés de moi au quatrième tour.”

