Le boxeur Manny Pacquiao annonce sa candidature à la présidence des Philippines

19/09/2021 à 14:56 CEST

Le sénateur philippin et star de la boxe Manny Pacquiaou, se présentera comme candidat à la présidence aux élections de 2022 aux Philippines après avoir été nommé lors d’un congrès organisé par son parti, le PDP-Laban.

“Oui, j’accepte”, dit-il Pacquiao, 42 ans, dans un discours devant un écran géant dans lequel on pouvait voir des vidéos des combats du combattant philippin, qui détient un record de douze titres mondiaux dans huit catégories différentes.

Pacquiao, élu au Congrès en 2010 et sénateur en 2016, était un allié et partenaire du parti du président philippin Rodrigo DutertetMais en juin, il a critiqué le président pour ne pas avoir affronté Pékin dans le conflit diplomatique sur les eaux contestées de la mer de Chine méridionale.

Un mois plus tard, le boxeur dénonce des cas présumés de corruption dans le programme gouvernemental d’aide au covid-19.

Cela a provoqué une guerre interne au PDP Laban (Parti démocratique philippin-Pouvoir du peuple) entre la faction qui soutient Pacquiao et celui qui supporte Duterte.

En août dernier, le camp PDP Laban qui soutient Duterte il l’a nommé candidat à la vice-présidence, car la loi philippine empêche les présidents de se présenter à une réélection.

Un symptôme de cette rupture est que les comptes du parti sur Twitter et Facebook sont entre les mains de la faction des Pacquiao, tandis que le site Web conserve toujours la photo de Duterte.

Le président, un leader autoritaire qui s’est bâti une réputation d’impitoyable avec sa guerre sanglante contre la drogue, a marqué Pacquiao opportuniste de le critiquer maintenant après l’avoir soutenu pendant cinq ans.

Duterte Il est un favori dans les sondages et certains analystes suggèrent qu’il pourrait jouer avec sa fille Sara, maire de la ville de Davao, en tant que candidat à la présidence.

Pacquiao, qui est idolâtré par des millions de Philippins, a créé une controverse dans le passé pour avoir dit qu’il s’opposait aux mariages homosexuels comme un péché contre Dieu et pour avoir soutenu la peine de mort, qui n’est pas reconnue aux Philippines.