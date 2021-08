Le boxeur mexicain ‘Chiquitaboom’ dans un état critique après avoir été mis KO

in

La boxeuse mexicaine de 18 ans Jeanette Zacarías Zapata, connue sous le nom de « Chiquitaboom », est en soins intensifs après avoir reçu un coup de grâce dévastateur samedi soir dernier, qui a provoqué une grave crise pour laquelle elle a été envoyée directement à l’hôpital. soins hospitaliers intensifs.

En moyenne au 4e tour du procès, la Canadienne Marie Pier Houle, a livré une cataracte de coups violents directs au visage, ce qui a conduit l’arbitre, Albert Padulo Jr, à arrêter le combat, qui a eu lieu dans la ville de Montréal, Canada. Alors que l’arrestation de l’arbitre était probablement une mesure de précaution, il est vite devenu évident que Zapata avait subi une blessure grave pendant le match.

Comme cela s’est passé à son arrivée à l’hôpital, elle a été mise sous sédation afin que son corps et son cerveau puissent se reposer. Les médecins ne lui ont pas donné beaucoup d’opportunités au début, en raison de son état critique, mais au fil des heures, sa situation s’est beaucoup améliorée.

“Les deux à cinq prochains jours seront critiques et la maintiendront sous sédation pendant cette période”, ont rapporté les autorités médicales qui ont ajouté que “les six prochaines semaines seront critiques pour déterminer s’il y a des dommages et combien ils ont”.

