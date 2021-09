Le boxeur Óscar de la Hoya est hospitalisé avec le covid-19

in

L’élément qui allait changer le cours de la pandémie 1:27

(CNN espagnol) – Le boxeur du Temple de la renommée Oscar de la Hoya a été hospitalisé avec covid-19, selon les publications du combattant sur les réseaux sociaux.

De La Hoya, qui prétend être complètement vacciné, a partagé la nouvelle vendredi. Le boxeur a également annoncé que son retour prévu sur le ring, après près de 13 ans, serait suspendu.

“Je voulais que vous entendiez directement de moi que malgré le fait d’être complètement vacciné, j’ai contracté le covid et je ne pourrai pas me battre le week-end prochain. La préparation de ce retour a été tout pour moi au cours des derniers mois et je tiens à remercier tout le monde pour leur un soutien formidable », a écrit De La Hoya sur Twitter.

“Je suis actuellement à l’hôpital pour recevoir des soins et je suis sûr que je retournerai sur le ring avant la fin de l’année. Que Dieu vous bénisse tous et prenez soin de vous”, a-t-il ajouté.

Dans une vidéo en anglais accompagnant la déclaration, De La Hoya déclare : “Je veux dire, quelles sont les chances que je reçoive le COVID ? Je me suis occupé de moi et cela m’a vraiment touché.”

Dans un autre en espagnol, on l’entend dire: “Je me sens mal, mal, mal, mal, mal. J’ai le covid. Je ne peux pas bien respirer.”

De la Hoya, surnommé “The Golden Boy”, devait affronter Vitor Belfort le 11 septembre à Los Angeles. Le promoteur du combat Triller confirme que le combat est interrompu en raison de l’état de santé de De La Hoya et dit qu’il “évalue certaines possibilités” pour essayer de sauver l’événement.

De La Hoya est dix fois champion du monde dans six catégories de poids différentes, selon l’International Boxing Hall of Fame, qui a intronisé De La Hoya en 2014.