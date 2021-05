Le boxeur portoricain Flix Verdejo est accusé du meurtre d’une femme enceinte

Présent j’ai représenté Porto Rico aux Jeux Olympiques de Londres 2012

Jusqu’à présent, Verdejo n’a pas parlé

Flix Verdejo, boxeur portoricain, a été accusé par un grand jury d’avoir tué une femme de 27 ans également enceinte. Cette affaire est l’une des plus susceptibles d’être passible de la peine de mort.

Keishla Rodríguez était le nom de la femme qui a été portée disparue jeudi de la semaine dernière et dimanche, son corps a été identifié grâce à ses dossiers dentaires. L’accusation contre Verdejo a été publiée alors que plusieurs personnes se trouvaient à la suite de Keishla.

Le FBI a reçu un renseignement anonyme indiquant que Verdejo battait Keishla, lui injectant une substance non identifiée, l’attachant avec un fil à côté d’un bloc lourd et la jetant finalement d’un pont. Jeudi vers 8 h 30, Verdejo s’est arrêté sur le pont et a tiré sur le corps qui se trouvait dans une lagune.

Ce dimanche, Verdejo s’est rendu aux autorités et a été détenu sans droit à une caution. En plus du meurtre de Rodríguez, il est accusé d’enlèvement, de vol d’un véhicule ainsi que de la mort du fœtus et de port d’arme à feu pendant le crime.

Verdejo a un record de 27-2 dont 17 victoires par KO. A représenté Porto Rico aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et a été le boxeur de l’année en compétition dans la catégorie des poids légers.