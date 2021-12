Le boxeur professionnel Danny Kelly Jr tué dans un éventuel incident de rage au volant dans le Maryland, selon la police

Danny Kelly Jr., un boxeur professionnel qui a combattu pour la dernière fois en 2019, a été tué par balle la veille de Noël dans ce que les autorités du Maryland enquêtent comme un possible incident de rage au volant.

L’homme de 30 ans et sa famille se rendaient à un événement de vacances lorsque le véhicule du suspect s’est arrêté à côté du véhicule de la famille Kelly et a ouvert le feu, a déclaré la police du comté de Prince George. Il ne semble pas que sa petite amie ou ses trois enfants aient été blessés dans la fusillade.

Danny Kelly (à droite) frappe Adam Kownacki lors de leur combat des poids lourds au Barclays Center le 16 janvier 2016, à Brooklyn. (Mike Stobe/.)

Les agents qui ont répondu ont trouvé Kelly inconscient sur le siège conducteur de son véhicule, et il a ensuite été déclaré mort dans un hôpital, a annoncé la police. Les détectives enquêtaient sur l’incident mortel comme un possible incident de rage au volant et s’efforcent d’identifier un suspect et le véhicule, a déclaré la police.

« C’est une perte absolument déchirante pour la famille et les amis de M. Kelly. Il n’est pas à la maison avec ses proches aujourd’hui à Noël qui pleurent maintenant sa perte au lieu de célébrer les vacances », a déclaré le major par intérim David Blazer du major du département de police du comté de Prince George. La Division des crimes a déclaré dans un communiqué.

Danny Kelly manque un coup de poing contre Adam Kownacki lors de leur combat des poids lourds au Barclays Center le 16 janvier 2016, à Brooklyn. (Mike Stobe/.)

« St. Barnabas Road est une route très fréquentée. Si d’autres conducteurs ont vu quoi que ce soit là-bas la veille de Noël ou pourraient avoir des informations qui pourraient vous aider, veuillez nous appeler. Vous pouvez rester anonyme. Nous nous engageons à fournir des réponses à sa famille. »

La police offre une récompense de 25 000 $ pour toute information menant à une arrestation et à une mise en accusation dans la fusillade.

Kelly était originaire de Clinton, dans le Maryland, et était bien connue dans les rangs de la boxe de l’État.

« C’était un père merveilleux. Il aimait ses bébés. Il aimait ses enfants », a déclaré la marraine de Kelly, Bernadine Walker, à WUSA9.

Adam Kownacki (blanc/rouge) décroche une main droite contre Danny Kelly au Barclays Center de Brooklyn le 16 janvier 2016. Kownacki gagnerait par décision unanime. (Edward Diller/.)

« Nous avons voyagé partout en le regardant boxer. Seulement pour qu’il ait mis KO son adversaire en trente secondes … Il avait juste ce déclencheur en lui. Il avait cette motivation pour être un bon boxeur », a-t-elle ajouté.

Toute personne ayant des conseils est priée d’appeler les détectives au 301-516-2512. Les appelants qui souhaitent rester anonymes peuvent également appeler Crime Solvers au 1-866-411-TIPS (8477), ou aller en ligne sur www.pgcrimesolvers.com,

En 14 combats, Kelly avait une fiche de 10-3-1 avec neuf KO.