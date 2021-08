Le boxeur youtuber a liquidé Chávez Jr et a tenté de le “sparer”

Logan Paul a fait irruption dans la boxe et en a surpris plus d’un. Du moins pour sa décision de se lancer dans ce milieu sportif après avoir été un youtubeur qui n’avait aucune expérience dans ce domaine, car du point de vue strictement boxeur, il n’a pas montré grand-chose, du moins pour l’instant. Mais la vérité est que le combat avant Floyd Mayweather l’a rendu célèbre.

Bien que ce combat concernait davantage le spectacle que la boxe, l’influenceur a commencé à se faire un nom et a également atteint un certain renommée pour son frère, Jake, qui a également mis les gants malgré le fait que son premier métier soit youtubeur et acteur. C’était le plus jeune des Paul qui s’en est pris à un champion du monde des poids moyens.

Mais l’affrontement n’était pas au-dessus du ring. En fait, il semble qu’il n’y aura pas de combat entre Jake Paul et Julio César Chávez Junior, histoire de la boxe et aussi fils de la légende Julio César Chavez. Bien que la chose surprenante soit d’où vient le non pour que ce combat ait lieu.

Dans la dernière étape de sa carrière, Junior a ouvert la porte, soit en étant gentil, soit en voulant récupérer le sac intéressant qui peut être dans le spectacle entre eux, bien que Paul a déjà trois combats professionnels sur le dos – tous remportés par KO – le match devrait donc être officiel.

Mais celui qui a baissé le pouce était Jake. Plutôt que de dire non, l’Américain a écarté l’opportunité et a osé critiquer la carrière et le style de boxe de Chávez, qui détient un record de 56 victoires, six défaites et un match nul.

“Je n’aime pas combattre les perdants. Il perd tout le temps. Il a perdu contre Anderson Silva, j’ai l’impression que je suis un meilleur combattant que lui. S’il veut se faire éliminer lors d’une séance d’entraînement, alors nous réglerons quelque chose.”, Jake Paul a condamné au Los Angeles Times devant la tentative d’approche du mexicain, qui n’a pas eu la réponse positive qu’il attendait sûrement.

Paul, dans sa nouvelle facette. (Joe Scarnici / Triller via AP)

Il est vrai que le dernier mandat de Chavez n’est pas celui attendu. Accumuler trois défaites d’affilée, la dernière en novembre dernier contre l’Equatorien Jeyson Minda par KO technique au quatrième tour. Au cours des neuf dernières années, depuis qu’il a subi sa première défaite contre Sergio Martinez pour le titre des poids moyens de la WBC a combattu 10 fois, en a remporté cinq et a chuté cinq autres.

En tout cas, l’attitude de Paul envers l’une des figures de proue de la boxe de la dernière décennie continue d’attirer l’attention. Sera-ce un outil publicitaire et aurons-nous bientôt un combat entre les deux ?

Paul, avant d’enfiler son visage pour la boxe. AP.

CELUI QUI OUI A ACCEPTE

Paul se battra ensuite Tyron Woodley le 29 août à Cleveland, un rival expert en arts martiaux mixtes mais il n’a aucun record en boxe professionnelle. Woodley, au moins, aura un autocar de luxe : Mayweather est en charge de sa mise en place.

Jake Paul affrontera Tyron Woodley.

“Il sera mon adversaire le plus coriace à ce jour. C’est un KO, quintuple champion UFC, il est un KO, quintuple champion UFC, considéré comme l’un des meilleurs welters de tous les temps. J’ai un adversaire très sérieux avec la capacité pour assommer, donc je dois aller bien, être précis et être prêt à partir en guerre”, a assuré Paul au sujet de son rival.

