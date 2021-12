Le ‘Boxing Day’, sur scène

25/12/2021

Sous la menace du covid-19 qui a déjà provoqué la suspension de trois rendez-vous prévus au programme, le Premier attend le jour connu sous le nom de « Boxing Day » (Box Day), une tradition et une fête dans le Premier qui anime le programme chargé du football anglais en période de Noël.

Loin de s’arrêter, le premier ministre accélère. Le football britannique en profite pour traverser des jours. Il propose un spectacle pendant les vacances, notamment pour les jeunes, et utilise le sport comme une alternative notable aux loisirs. En près d’une semaine et demie la ligue anglaise couvre trois jours. Pendant ces neuf jours, un seul n’aura pas de match. Le reste des dates est chargé. Une attention au suiveur.

Mais au-delà de cela le Le 26 décembre est le jour réservé à ce qu’on appelle le lendemain de Noël. Des vacances qui remplissent les stades d’une atmosphère pour s’inscrire dans la tradition. Une date réservée à l’adepte pour venir en profiter. En fait, les matchs opposent généralement des équipes géographiquement proches, avec de petites distances que le fan peut assumer.

La légende veut que le nom vienne du Moyen Âge. La noblesse offrit ce jour-là une loge aux serviteurs en récompense du travail accompli tout au long de l’année. L’incidence croissante de Covid qui a causé de nombreuses suspensions ces derniers temps, laissé en l’air la mise en scène du lendemain de Noël. Pourtant, les clubs de Premier League ont décidé lundi dernier de maintenir le calendrier prévu à ces dates malgré le fait qu’une dizaine de matchs aient été annulés ces dix dernières journées.

Matchs en vedette et suspendus

Deux des affrontements prévus pour cette dix-neuvième date, les derniers du premier tour, ont déjà été suspendu. Il s’agit de Liverpool contre Leeds United et qui allait affronter Wolverhampton et Watford.

Dans le sport, le Manchester City de l’Espagnol Pep Guardiola peut se proclamer champion d’hiver le lendemain de Noël et creuser la distance vis-à-vis de ses poursuivants. Surtout avec le Liverpool, le seul à maintenir le rythme compétitif du champion, qui a pris du recul lors de son dernier match après avoir fait match nul à Londres contre le Tottenham et qu’il ne jouera pas dimanche à cause du coronavirus.

le Ville ils accueillent Leicester de Brendan Rodgers à l’Etihad, distancé des hauteurs de tableau et qui s’est remis lors de sa dernière rencontre avec la victoire contre Newcastle après un passage à vide de deux matchs. L’équipe de Guardiola bénéficie d’un parcours impeccable et peut délivrer un coup d’autorité dans ce marathon compétitif. Accumulez huit victoires d’affilée. Ils n’ont plus perdu depuis le 30 octobre dernier lorsqu’ils ont été battus par Crystal Palace.

La date teste l’état du Chelsea, venu à moins dans les derniers jours. Une victoire en quatre matchs, avec deux nuls de suite, a alerté l’équipe de Thomas Tuchel, qui a dominé le premier tiers de la compétition avec solvabilité. Visite Birmingham l’équipe de Londres pour faire face à la réactivation de l’effet Steven Gerrard en Aston Villa qui ne parvient pas à enchaîner deux matchs de suite sans perdre. Au Chelsea, à trois points de la deuxième place de Liverpool et à six points de Manchester City, la marge d’erreur s’épuise.

le Arsenal de Mikel Arteta a l’intention de prolonger sa séquence de victoires. Ils affrontent un duel favorable aux « Gunners » qui visitent le dernier peloton, Norwich, qui compte trois défaites d’affilée qui l’ont ancré dans le puits du classement. Arsenal peut s’imposer à la quatrième place, ce qui donne accès à la Ligue des champions, et menacer la troisième place du championnat. Chelsea, Londonien.

Par derrière, ils accélèrent. Ce n’est pas le cas de West Ham, maintenant hors de « champions ». La peinture de David Moyes est en déclin. Il n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs, reçoit le Southampton Ralph Hasenhuttl et ressent de près la menace de la Manchester United qui a trouvé l’amélioration avec l’arrivée sur son banc de Ralf Rangnick.

Loin d’un seul point au classement des positions européennes, les rouges entendent profiter de la dynamique générée par leurs victoires face à Arsenal, Palais de cristal Oui Norwich à ton rendez-vous devant lui Newcastle, avant-dernier, à St. James Park, dans le choc qui clôturera la journée de lundi.

le Tottenham de Antonio Conte a ralenti sa croissance le week-end dernier avec le match nul contre Liverpool après trois victoires consécutives. Les Spurs affrontent un derby londonien face à Crystal Palace qui compte bien reprendre le pouls de la compétition. L’équipe de Patrick Vieira s’est reconstruite avec les trois points qu’il a obtenus contre Everton après quatre matchs sans victoire. Mais il n’est pas allé au-delà du nul dans son domaine face à Southampton lors de son dernier rendez-vous.

Il est dans le no man’s land Palais de cristal tandis que Tottenham ne l’éloigne que de deux points de l’Europe. Pour lui Brighton et le Brentford qui terminent la dix-neuvième journée, le duel est un défi. A égalité de points au classement, le vainqueur peut faire un grand saut dans le classement.

Programme des prochains jours du premier ministre

J19

dimanche 26 décembre

Liverpool – Leeds United (reporté)

Wolverhampton – Watford (reporté)

Burnley – Everton (reporté)

Manchester City – Leicester

Norwich – Arsenal

Tottenham – Palais de cristal

West Ham – Southampton

Aston Villa – Chelsea

Brighton – Brentford

Lundi 27 décembre

Newcastle – Manchester United

J20mardi 28 décembre

Arsenal – Wolverhampton

Palais de cristal – Norwich

Southampton – Tottenham

Watford – West Ham

Leeds United – Aston Villa

Leicester – Liverpool

mercredi 29 décembre

Chelsea – Brighton

Brentford – Manchester City

jeudi 30 décembre

Everton – Newcastle

Manchester United – Burnley

J21samedi 1 janvier

Arsenal – Manchester City

Leicester – Norwich

Watford – Tottenham

Palais de cristal – West Ham

dimanche 2 janvier

Brentford – Aston Villa

Everton – Brighton

Leeds United – Burnley

Southampton – Newcastle

Chelsea – Liverpool

Lundi 3 janvier

Manchester United – Wolverhampton