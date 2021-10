Le Boxing Event récolte plus de 6 000 euros pour la lutte contre le cancer infantile

La II édition de The Boxing Event Le Retiro s’est tenu ce jeudi en Floride au profit de l’Association d’oncologie des enfants de Madrid (ASION), avec une collecte de plus de 6 000 euros qui ira à la recherche contre le cancer de l’enfantl. L’événement organisé à Madrid présentait une illustration de la designer Lucía Be, en plus des objets offerts par le chanteur de Hombres G David Summers, l’acteur de La Casa de Papel et ancien champion de boxe espagnol Hovik Keuchkerian, ou encore le meilleur buteur historique du football espagnol. l’équipe de David Villa, les participants ont donc enchéri pendant la nuit.

L’actrice, présentatrice et écrivaine de Bilbao Tania Llasera était chargée d’animer la deuxième soirée de The Boxing Event, sous le slogan “KOing child cancer” avec la contribution des personnes présentes à la soirée et des hommes d’affaires qui sont montés sur le ring pour se battre sur le ring pour cette cause. Parmi eux, les gants ont été ajustés par des représentants d’entreprises telles que Quadriga Asset Managers SGII ou DLA Piper Spain, ainsi que Víctor Enrich (Morales Box), Gonzalo Maura (X-Press Feeders) ou un représentant du cabinet d’avocats Castrillo Abogados.

La franchise Morales Box s’est chargée de la formation des participants amateurs qui ont participé à l’événement solidaire et ils sont montés sur le ring pour une bonne cause. De leur côté, les marques RedBull, Bodegas Paco y Lola et Oleum ont contribué en rendant possible le cocktail de bienvenue et la préparation du dîner. En point d’orgue, la soirée s’est terminée par un match d’exhibition de boxe féminine entre Melisa “La vikinga”, membre de l’équipe nationale olympique, et Miriam Gutiérrez, ancienne championne du monde par intérim WBA.