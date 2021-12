Le boycott de la BBC commence AUJOURD’HUI : les téléspectateurs sont invités à éteindre ce Noël en signe de protestation | Politique | Des nouvelles

Les ménages à travers le pays sont invités à éviter d’utiliser les services de la société entre Noël et le Nouvel An pour protester contre la qualité du contenu proposé. Les militants disent que le modèle de redevance signifie que pendant trop longtemps le diffuseur a été autorisé à compter sur l’obtention de financement indépendamment de ce qu’il diffuse.

Ils pensent qu’une chute des chiffres d’audience au cours de la période des fêtes enverrait un message aux chefs d’entreprise que les Britanniques ne seront pas pris pour acquis.

Rebecca Ryan, directrice de campagne du groupe de pression Defund the BBC, a déclaré à Express.co.uk : « Ce serait vraiment, vraiment perturbateur pour la BBC s’il y avait une sorte de « rupture de circuit » de la BBC pendant la période de Noël.

« Étant donné qu’ils n’ont même pas assez de respect pour les personnes qui les financent pour fournir un contenu original en ce moment, ce serait très efficace. »

La BBC a reçu une vague de critiques plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a été révélé que sa programmation pour le jour de Noël était identique à 2020.

LIRE LA SUITE: Suspendez les visites «cruelles» des fouineurs de redevances télévisées, disent les OAP à la BBC

« Nous sommes également convaincus qu’un grand pourcentage de ceux qui le font réaliseront qu’ils n’ont pas du tout besoin de la télévision en direct. »

Les Britanniques utilisant la BBC doivent payer 160 £ par an pour ses services.

La redevance doit être payée par tous ceux qui accèdent aux téléviseurs linéaires.

Des militants tels que Defund the BBC appellent à un changement pour forcer le diffuseur à rivaliser sur le marché libre aux côtés de fournisseurs tels que Netflix et Amazon Prime.

Ils disent que le changement conduirait à une meilleure qualité de programmation sur le diffuseur.

Cela signifierait également que personne n’est obligé de payer pour un service qu’il n’utilise pas.

Défendant la programmation festive, une source de la BBC a déclaré: « La programmation du jour de Noël de BBC One s’est avérée une formule gagnante l’année dernière avec Call the Midwife, Blankety Blank, Strictly et The Wheel prenant les quatre premières places.

« Nous savons que les téléspectateurs attendent avec impatience de nouvelles émissions spéciales de leurs émissions préférées, puis passent le lendemain de Noël à se livrer à de nouveaux drames ou à des coffrets en streaming sur iPlayer. »