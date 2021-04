Le boycott de la Géorgie est hypocrite ⋆ 10z viral

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, s’adresse aux représentants de la ligue des pamplemousses à West Palm Beach, 2019 (Steve Mitchell / USA Today Sports via .)

Rob Manfred, le commissaire de la Major League Baseball, a réussi à se mettre à gauche de Stacey Abrams sur la loi électorale de Géorgie.

Même Abrams, qui prétend toujours qu’elle est la gouverneure légitime de l’État et est une source constante d’hystérie et de désinformation sur ses règles de vote, a déclaré qu’elle s’opposait au boycott de l’État et était «déçue» par la décision de la MLB de retirer le All-Star Jeu d’Atlanta cet été.

Si la MLB est soudainement passionnée par les subtilités des lois électorales de la nation, elle aurait pu fournir une indignation alléguée spécifique en Géorgie qui l’a amenée à faire ce geste. Était-ce les heures de vote nouvellement prolongées? La décision de conserver les boîtes de dépôt en permanence après leur adoption en urgence l’année dernière, mais pas à des niveaux pandémiques permanents? L’obligation pour les électeurs d’écrire un numéro de permis de conduire ou un autre identifiant sur les enveloppes de vote par correspondance (lorsque l’Ohio, l’État où le dernier All-Star Game a été joué, a une règle similaire)? L’interdiction pour les gens de donner de l’eau à moins de 150 pieds d’un bureau de vote à des gens qui font la queue, bien que des boissons puissent être données aux agents du scrutin pour distribution et des postes d’eau rendus généralement disponibles?

Nous pourrions continuer. MLB s’en est tenu à des généralités vagues dans sa déclaration, suppose-t-on, parce que citer les détails de la loi avec une précision quelconque exposerait sa décision comme étant totalement injustifiée. La MLB déplaçant le Summer Classic a toutes les caractéristiques d’une tentative lâche de s’attirer les faveurs de l’opinion à la mode, après que le président des États-Unis l’ait encouragée à le faire dans une interview ESPN pleine de mensonges sur la Géorgie.

Il n’y a certainement pas de cohérence ici. Il y a quelques années, la MLB n’a eu aucun problème à conclure un accord avec la société de technologie chinoise Tencent pour diffuser ses jeux en Chine, où les heures de vote anticipé sont réputées restrictives. Il a été heureux d’avoir une relation de coopération avec Cuba, où les urnes électorales ne sont pas aussi disponibles que l’on pourrait l’espérer. Il permet aux Yankees et aux Mets de jouer à New York, et y établit son siège social, lorsque New York n’a pas d’excuse pour le vote des absents et que la Géorgie le fait, il offre moins de jours de vote anticipé que la Géorgie, et il a sa propre loi. contre le fait de donner à manger et à boire aux électeurs.

En effet, la MLB va devoir faire attention pour s’assurer qu’elle trouve un nouvel état pour le All-Star Game qui n’a pas de règles plus restrictives que la Géorgie.

Perversement, la décision de la MLB blessera les personnes que la ligue prétend soutenir. Le jeu allait apporter une activité économique à Atlanta, qui est une ville à majorité noire. Cela aurait signifié de l’argent pour les employés des hôtels et des restaurants, les vendeurs de hot-dogs et de t-shirts et d’autres travailleurs postés. Les Braves d’Atlanta, dans une manifestation inhabituelle de désaccord avec le bureau de la ligue, se sont déclarés « profondément déçus » que « les entreprises, les employés et les fans en Géorgie soient les victimes de cette décision. »

Le baseball a depuis longtemps perdu son emprise écrasante sur l’imagination de la nation, mais c’était apparemment le reflet de son statut vestigial de passe-temps national qu’il évitait les disputes sur l’hymne national et évitait la politique plus que d’autres sports majeurs. Pas plus. Il a prouvé qu’il était prêt à se plier à n’importe quelle autre société réveillée et s’est retrouvé pris au piège – en fait, il est maintenant un chef d’entreprise dans – la campagne mal informée et mensongère contre la Géorgie.

Dites que non, M. Manfred.

