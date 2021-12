Le boycott des Jeux olympiques d’hiver qui n’est pas

Nous ne devrions pas participer aux Jeux olympiques d’hiver en 2022. Nous ne devrions pas envoyer d’athlètes à Pékin en février. Nous ne devrions pas envoyer un diplomate solitaire pour observer les Jeux d’hiver. Nous ne devons rien faire pour légitimer les Jeux d’hiver de Pékin. Il y a tellement de raisons pour justifier cette position. Explorons quelques-uns. La Chine n’a pas coopéré à la recherche de la source du COVID-19. Le gouvernement chinois a bloqué les efforts du CDC et de l’OMS pour permettre l’inspection du laboratoire de Wuhan. On pense que ce laboratoire est à l’origine du virus qui a tué 5,26 millions de personnes dans le monde et paralysé l’économie mondiale. Que savent-ils et que cachent-ils. La Chine viole les droits de son peuple, mais plus particulièrement de la population ouïghoure du nord-ouest de la Chine. L’internement, les abus, la torture et la mort sont à quoi sont confrontés ces musulmans. On estime que 3 millions de Ouïghours ont été détenus, dont seulement 1 million sont encore en vie. Qu’est-il arrivé aux 2+ millions de prisonniers portés disparus ? Nous ne pouvons que supposer le sort de 2 millions de Ouïghours portés disparus. Les Chinois ont créé une pénurie de puces semi-conductrices qui paralyse l’industrie américaine de l’automobile et des camions. Les puces fabriquées en Chine sont utilisées dans chaque nouvelle voiture, camion et la plupart des équipements lourds produits dans le monde. La Chine manipule l’industrie automobile en ne créant ni en expédiant ces puces. L’influence de la Chine sur la NBA devrait mettre en garde contre l’impact que la Chine peut avoir sur les affaires en Amérique. Ils ont versé des milliards de dollars à la NBA pour les droits de diffusion des matchs en Chine. Ils ont mis en place un boycott des Celtics de Boston parce que l’un de leurs joueurs, Enes Kanter, s’est prononcé contre le traitement infligé par la Chine à son peuple. La Chine menace l’avenir de Taïwan. Les États-Unis se sont engagés à protéger Taïwan de la Chine continentale. Cette action menace la sûreté et la sécurité de tous les pays du Pacifique Sud.

Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les États-Unis devraient s’abstenir de ces Jeux olympiques. Permettre à Xi d’avoir l’attention du monde comme Hitler l’a fait en 1936 est une erreur. C’était mal alors et ce serait mal aujourd’hui.

Jen Psaki a annoncé aujourd’hui que les États-Unis mettraient en œuvre un boycott diplomatique des Jeux d’hiver. Elle a ajouté que les athlètes étaient libres d’aller participer aux Jeux olympiques d’hiver chinois. C’était une déclaration faite d’une manière terre-à-terre, et Psaki aurait dû être parsemé de questions et de commentaires. Cette décision Biden ne veut rien dire. Personne ne se soucie du fait que John Kerry ne regardera pas la compétition de curling. Ils se soucieraient que l’équipe de curling reste à la maison, et ils devraient le faire.

Cette action équivaut à aucune action du tout. L’administration Biden plie un genou devant les Chinois et laisser les athlètes se rendre à Pékin pour concourir est une grande victoire pour la Chine. LeRoy Neiman avait l’habitude de créer des peintures uniques des Jeux olympiques. Peut-être verrons-nous le célèbre artiste d’aujourd’hui, Hunter Biden, poursuivre la tradition. Mieux vaut lui apporter de nouvelles pailles.